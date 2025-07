Death Stranding 2: On the Beach продается миллионным тиражом, но старт слабее первой игры

Новый экшен Death Stranding 2: On the Beach от Хидео Кодджимы и Kojima Productions, который вышел эксклюзивно на PS5 26 июня 2025 года, уже разошелся тиражом в 1,4 миллиона копий за менее чем неделю. Однако физические продажи игры значительно уступают первой части.

Хидео Коджима снова удивляет мир своим уникальным видением видеоигр. Death Stranding 2: On the Beach продолжает историю Сэма Бриджеса, который на этот раз отправляется в Австралию, чтобы спасти человечество от вымирания. Несмотря на то, что официальных данных о продажах от Kojima Productions пока нет, аналитики уже подвели первые итоги, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Game Business.

По данным аналитической компании Ampere, опубликованным в The Game Business, Death Stranding 2: On the Beach было продано 1,4 миллиона копий по состоянию на конец июня 2025 года, то есть менее чем за неделю после релиза. Игра вышла эксклюзивно на PS5 26 июня, а стандартное издание стоит 70 долларов, тогда как расширенное издание, предоставлявшее доступ к игре с 24 июня, обошлось в 80 долларов.

Однако, по словам главного редактора The Game Business Кристофера Дринга, старт продаж физического издания оказался на 66% хуже, чем у первой части Death Stranding, которая вышла в 2019 году. В Великобритании игра возглавила чарты физических продаж за неделю, закончившуюся 28 июня, но ее показатели также на 33% ниже, чем у другого эксклюзива PS5 – Astro Bot. Дринг отмечает, что современный рынок значительно изменился, и цифровые продажи стали намного важнее, чем физические копии.

Эту тенденцию подтверждают данные из блога PlayStation: Death Stranding 2: On the Beach стала самой загружаемой игрой на PS5 в американском PS Store за июнь 2025 года. В Европе новинка заняла четвертое место, уступив Rematch, EA Sports FC 25 и GTA V. Это свидетельствует о том, что цифровая дистрибуция стала ключевым фактором успеха игры, компенсируя слабые физические продажи.

О чем игра и почему она особенная?

Death Stranding 2: On the Beach продолжает историю Сэма Бриджеса, курьера, который должен устанавливать связи между людьми, чтобы спасти человечество от вымирания. На этот раз события разворачивается в Австралии, за пределами США, что отличает сиквел от первой части. Игроки снова погружаются в уникальный мир, где доставка грузов становится настоящим искусством, а каждый шаг требует стратегии и импровизации.

Первая часть Death Stranding была поляризующей: ее или любили за инновационность, или критиковали за медленный темп. К июлю 2021 года оригинал разошелся тиражом в более 5 миллионов копий на PS4 и ПК. С учетом того, что сиквел уже продал 1,4 миллиона копий за несколько дней, есть все шансы, что со временем он превзойдет предшественника, особенно учитывая будущие порты на другие платформы, такие как ПК или Xbox Series X|S.

Накануне релиза Death Stranding 2: On the Beach получила первые отзывы от специализированной прессы, и, несмотря на намерения Хидео Коджимы сделать игру более контроверсионной, критики восприняли сиквел значительно теплее, чем оригинал. На OpenCritic игра получила средний балл 90 и почти идеальную рекомендацию в 97%, что делает ее одной из самых высоко оцененных игр 2025 года, уступая лишь Clair Obscur: Expedition 33 и Split Fiction.

Что ждет фанатов?

Учитывая успех в цифровом формате и высокие оценки критиков, Death Stranding 2 имеет все шансы стать еще одним знаковым проектом в карьере Хидео Коджимы. Аналитики отмечают, что игра, вероятно, получит порты на другие платформы, что обеспечит ей долгосрочный успех. А пока фанаты могут наслаждаться путешествием Сэма Бриджеса на PS5 и делиться впечатлениями от этого необычного мира и его секретами, как например то, почему не стоит обманывать Death Stranding 2 о своем дне рождения.