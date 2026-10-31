Апокалипсис и новые герои – появился первый тизер аниме-сериала Death Stranding Isolations
Мир постапокалипсиса Хидео Кодзимы возвращается в совершенно новом формате. Создатели культовой серии игр Death Stranding опубликовали первый тизер будущего аниме-сериала.
Мрачный мир японского гения будет раскрыт с новой стороны через историю новой героини, сообщает 24 Канал.
Таинственный кратер и жуткие сны
Анимационный проект получил название Death Stranding Isolations и пойдет путем популярного шоу Cyberpunk: Edgerunners, которое вскоре получит второй сезон.
Вместо пересказа приключений Сэма Спенсера Бриджеса зрителям покажут оригинальную историю с новыми персонажами.
В дебютном видео авторы показали одинокий жилой трейлер в центре огромного кратера, где спит молодая девушка. Ее покой прерывает кошмар о Тварях, поднимающихся из-под земли, после чего к ней приближается загадочная фигура.
Слоганом аниме стала странная фраза:
Моя мама стала кратером,
– написали создатели сериала на постере проекта.
Тизер аниме: смотрите видео
Поклонники оригинальной игры хорошо знают, что во вселенной Кодзимы мощные взрывы создают гигантские кратеры.
Подобные катастрофы происходят при определенных условиях, когдатело погибшего человека вызывает взрыв после контакта с Тварями. Скорее всего, тело матери главной героини вызвало именно такой разрушительный взрыв, который уничтожил все вокруг и оставил девушку в одиночестве.
Над созданием сериала работает команда специалистов под руководством Хидео Кодзимы, который выступает в роли исполнительного продюсера. Режиссерское кресло занял Такаюки Сано, известный как режиссер анимации финального сезона аниме "Атака титанов". Для него это дебют в должности главного режиссера. Сценарий пишет Тоу Убуката.
Премьера аниме-сериала состоится в следующем году на стриминговом сервисе Disney+ по всему миру. Более подробную информацию авторы обещают раскрыть в ближайшее время на выставке Kojima Productions в Токио.