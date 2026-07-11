Умереть, чтобы победить – аниматоры клипов Gorrillaz создают свою первую видеоигру

Студия, создававшая анимацию для музыкальной группы Gorrillaz и других исполнителей, дебютирует в игровой индустрии. Живописный платформер Deaths of Peck предложит уникальную механику.

Студия THE LINE, известная своими яркими анимационными работами, выходит на рынок видеоигр, сообщает 24 Канал.

От музыкальных клипов к игровой индустрии

Дебютный проект аниматоров получил название Deaths of Peck. Яркий платформер предложит игрокам необычную механику, где гибель героя является ключом к продвижению по сюжету.

В центре истории оказался крошечный гоблин по имени Пек, которого прокляли бессмертием. Его друзей похитили жестокие орки, и теперь герою нужно подняться на вершину башни пыток, чтобы освободить собратьев.

Пек всегда возвращается к жизни после очередной смерти, становясь при этом сильнее, что позволяет ему преодолевать все более сложные препятствия в этом мрачном, но очаровательном приключении.

Трейлер игры: смотрите видео

Команда THE LINE Studio, которая работала над визуальным стилем многих известных проектов, таких как клипы Gorillaz – Humility и Lil Nas X – Star Walkin', воплотила в игре свой узнаваемый художественный подход, но позаимствовала дизайн у другой известной игровой франшизы.

Дизайн Пека изначально был основан на гоблинах из вселенной Warhammer,

– рассказал представитель команды разработчиков THE LINE Studio во время мероприятия London Games Festival.

Итак, игроков ждут уникальные анимации, интересные головоломки и гонка со временем. А еще – много смертей.

Deaths of Peck раздражает меня в хорошем смысле, потому что каждая ошибка лишь стимулирует прогрессировать быстрее,

– отмечает журналист издания Big Boss Battle Лиам Фриман после знакомства с демоверсией.

Сейчас авторы приглашают всех желающих присоединиться к закрытому плейтесту через страницу игры в Steam.

Хотя точную дату релиза пока не объявили, разработчики активно собирают отзывы игроков для финальной доработки продукта.