Актриса Дебора Энн Уолл вновь сыграет Фей в сериале "God of War" от Amazon. Она уже воплощала этого персонажа в играх.

Что известно о роли Фей в сериале?

О возвращении Уолл объявили в Amazon. Она снова сыграет Фей, мать Атрея и давнюю напарницу Кратоса, которая впервые появилась во флешбэках и видениях в God of War Ragnarok 2022 года, пишет GamesRadar.

Это большая редкость, когда в экранизации играет тот же человек, который воплотил персонажа в игре. Именно поэтому фанаты часто критикуют создателей за их выбор актерского состава. На этот раз игроки явно будут молчать, поскольку и в игре, и в сериале актриса одна и та же.

В сериале Уолл появится на экране вместе с Дэйвом Батистой в роли Кратоса и Каллумом Винсоном в роли Атрея. Первый сезон, вероятно, в значительной степени повторит сюжет игры 2018 года. В ней Кратос и Атрей отправляются в путешествие, чтобы развеять прах Фей.

Напомним, изначально роль Кратоса должен был исполнить Райан Херст. Батиста заменил его после того, как Херст получил травму во время производства, и съемки пришлось приостановить.

Где еще появится Фей?

Уолл также сыграет Фей в отдельной игре God of War Laufey, которая выйдет в следующем году. Там героиня пробивается сквозь загадочное Everywhen, чтобы воплотить свои планы по спасению Кратоса и сына Атрея. Ей помогает таинственный куб, который умеет говорить. Его озвучил актер Джек Квейд, известный по сериалу "Пацаны" (Хью Кэмпбелл в сериале).

Несмотря на негативную реакцию на название игры, Уолл не растерялась. Ранее в этом году на Game Con Canada она рассказала о своей работе над проектом.

"Я знала об этом почти десять лет и не могла об этом говорить",

– прокомментировала актриса Дебора Энн Уолл.

Она рассказала, что режиссер Кори Барлог во время первого разговора о Ragnarok показал ей игру 2018 года. Тогда у него уже был постер игры Laufey с ней и кубом. Актриса добавила, что куб присутствует там с самого начала и глубоко вплетен в лор.



Постер к God of War Laufey / Изображение SIE Santa Monica Studio, Jetpack Interactive/Sony Interactive Entertainment