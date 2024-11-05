Впечатляющая демонстрация Unreal Engine показывает реалистичные римские улицы и будущее игр

Демоверсия движка Unreal Engine 5.4, уже доступная для бесплатной загрузки, показывает его потрясающие способности к созданию реалистичных визуальных эффектов. Ролик с разрешением 8K создала компания Scans Factory, которая ранее подарила нам несколько похожих демонстраций.

Реализм нового уровня

Это невероятное ультрареалистичное воссоздание столицы Италии, дополненное эффектами дождя, позволило команде показать всю мощь движка, в том числе и впечатляющие отражения в лужах. Несмотря на то, что это не точное воспроизведение города, видео прекрасно передает его уникальную атмосферу, но при этом убирает толпы и шум с улиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Создатели отметили в описании под видео, что для запуска этой демонстрации они использовали видеокарту NVIDIA RTX 4090 и процессор Ryzen 9 7950x. А вот сколько для всего этого понадобилось оперативной памяти, не говорят.

С момента запуска самой первой версии движка в 2022 году Unreal Engine 5 сделал несколько впечатляющих шагов, которые значительно улучшили его. Однако он не решил некоторые из самых больших проблем, таких как проблемы с "заиканием", которые донимают подавляющее большинство игр на новейшем движке от Epic. Однако версия 5.4 действительно принесла значительные улучшения производительности процессора.

Unreal Engine 5.4 является последней публичной версией движка на данный момент, но версия 5.5 находится в работе и уже доступна в предварительном просмотре. В этой версии движка внедрено MegaLights, что позволяет разработчикам иметь огромное количество движущихся динамических огней с реалистичными тенями на местности и многое другое.