День святого Валентина не обязательно должен превратиться в романтический вечер с просмотром мелодрам. Добавить драйва, смеха и немного соревновательного настроения празднованию легко могут видеоигры для двоих. А чтобы было интереснее, договоритесь следующим образом: кто проиграл – неделю моет посуду или выполняет другие домашние дела. С выбором видеоигр вам поможет 24 Канал.

Во что поиграть вместе на день Святого Валентина?

Идеальной игрой для теста прочности ваших отношений станет SpeedRunners. Эти гонки с "подставами" предложат широкое разнообразие персонажей и карт, на каждой из которых перед игроком стоит простая задача – финишировать раньше, чем его соперники, любой ценой.

Однако, если бы это и сделать было так просто, как это звучит, ведь на пути разбросано немало "сюрпризов", которым вы можете усложнить жизнь оппонентам или себе самим.

Игра доступна на ПК, Xbox, Nintendo Swtich и PlayStation, а в 2026 году запланирован выход сиквела – SpeedRunners 2: King of Speed.

Более стратегически мыслящим парам подойдет Tricky Towers. Этот проект также имеет собственные "основания", хотя сначала напоминает всем известный Тетрис.

Кроме правильно расставлять фигуры на собственной башне, игрокам также придется портить планы соперника с помощью различных заклинаний. Проект также доступен на всех вышеупомянутых платформах.

Идеальной ареной для романтического батла также станет любая часть легендарных Worms.

Выберите правила боя, назовите своих бойцов и запаситесь линейкой чтобы высчитывать идеальную траекторию и разгромить команду своего любимого оппонента или оппонентки.

Ну и куда без старого доброго "ультранасилия". Конечно, грозой всех видеоигр для пар является Mortal Kombat 1.

Если ни один из вас не является киберспортсменом в этой дисциплине, а вы оба только начинаете свой путь в мире файтингов, то нечего и представить лучшего и веселого способа провести время, чем давить все кнопки наугад, пытаясь отгамселить виртуальный аватар соперника.

К тому же, до 16 февраля на игру в Steam действует весьма приятная скидка. Найти ее можно и на других популярных платформах.

Финальной рекомендацией станет проект, который подойдет вам, если вы располагаете хотя бы 2 игровых девайса. Речь пойдет о большом и могущественном Minecraft.

Конечно, он не столкнет вас лоб в лоб в классическом понимании, но если поставить цель – кто первым найдет бриллиант или что-то в том же духе, то игра мгновенно расцветет соревновательными красками.

Поэтому, не теряйте время, а покупайте и загружайте какой-то из проектов чтобы креативно отметить праздничный день 14 февраля.