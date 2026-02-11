День святого Валентина не обов'язково має перетворитися на романтичний вечір з переглядом мелодрам. Додати драйву, сміху й трохи змагального настрою святкуванню легко можуть відеоігри для двох. А щоб було цікавіше, домовтеся наступним чином: хто програв – тиждень миє посуд чи виконує інші хатні справи. З вибором відеоігор вам допоможе 24 Канал.

У що пограти разом на день Святого Валентина?

Ідеальною грою для тесту міцності ваших стосунків стане SpeedRunners. Ці перегони з "підставами" запропонують широке розмаїття персонажів та мап, на кожній з яких перед гравцем постає просте завдання – фінішувати раніше, ніж його суперники, будь-якою ціною.

Однак, якби ж це і зробити було так просто, як це звучить, адже на шляху розкидано чимало "сюрпризів", яким ви можете ускладнити життя опонентам або собі самим.

Гра доступна на ПК, Xbox, Nintendo Swtich та PlayStation, а у 2026 році запланований вихід сиквелу – SpeedRunners 2: King of Speed.

Більш стратегічно мислячим парам підійде Tricky Towers. Цей проєкт також має власні "підстави", хоча спершу нагадує всім відомий Тетріс.

Окрім правильно розставляти фігури на власній вежі, гравцям також доведеться псувати плани суперника за допомоги різноманітних заклять. Проєкт також доступний на усіх вищезгаданих платформах.

Ідеальною ареною для романтичного батлу також стане будь-яка частина легендарних Worms.

Оберіть правила бою, назвіть своїх бійців і запасіться лінійкою аби вираховувати ідеальну траєкторію та розгромити команду свого коханого опонента чи опонентки.

Ну й куди без старого доброго "ультранасилля". Звісно, грозою усіх відеоігор для пар є Mortal Kombat 1.

Якщо жоден з вас не є кіберспортсменом у цій дисципліні, а ви обоє лише починаєте свій шлях у світі файтингів, то годі й уявити кращого та веселішого способу провести час, ніж тиснути усі кнопки навмання, намагаючись відгамселити віртуальний аватар суперника.

До того ж, до 16 лютого на гру в Steam діє вельми приємна знижка. Знайти її можна і на інших популярних платформах.

Фінальною рекомендацією стане проєкт, який підійде вам, якщо ви маєте у розпорядженні бодай 2 ігрових девайси. Мова піде про великий та могутній Minecraft.

Звісно, він не зіштовхне вас лоб до лоба у класичному розумінні, але якщо поставити ціль – хто першим знайде діамант чи щось в тому ж дусі, то гра миттєво розквітне змагальними барвами.

Отож, не гайте час, а купуйте та завантажуйте якийсь з проєктів аби креативно відзначити святковий день 14 лютого.