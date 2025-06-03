Легендарный украинский киберспортсмен Dendi удалил Dota 2 со своего компьютера

После неудачного челленджа с попыткой поднять свой рейтинг в Dota 2 Даниил "Dendi" Ишутин неожиданно для фанатов удалил игру и решил вернуться в League of Legends, в которую не играл более десяти лет.

Временное прощание с Dota 2

Один из самых известных игроков в Dota 2, украинский киберспортсмен и стример Даниил "Dendi" Ишутин, решил временно отказаться от игры, с которой связана вся его профессиональная слава. Причиной стала неудачная попытка выполнить личный вызов – за 10 стримов на Twitch набрать 1000 MMR, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

Смотрите также NAVI Junior победили в решающем матче открытых квалификаций The International: что дальше

Перед стартом челленджа Dendi находился на 2505 месте в европейском рейтинге. В течение примерно 100 часов трансляций он поднялся лишь до 2082 места, заработав 449 MMR. Согласно собственным условиям вызова, провал означал одно – удаление Dota 2.

Возвращение к прошлому

После последнего стрима Ишутин сообщил, что делает перерыв в игре и переориентируется на League of Legends. Он отметил, что не запускал LoL с 2011 года, однако в целом провел в ней около 2000 матчей, поэтому это для него не совсем новая территория.

Наконец, мы сыграем в настоящую игру – но есть небольшая загвоздка... Завтра я беру выходной, и в следующем стриме мы попробуем LoL. Я не играл в эту игру с 2011 года. Надеюсь, будет весело. [...] Я беру небольшой перерыв от Dota 2 после стольких часов игры. Конечно, я вернусь к Dota позже, но сначала попробую League,

– сказал Dendi.

Зрители теперь внимательно наблюдают, как одна из легенд Dota 2 открывает для себя новый путь – на этот раз на Summoner's Rift.