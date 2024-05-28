Игрок Red Dead Redemption 2 показал удивительно печальную деталь об одном из персонажей

Поклонник культовой RDR 2 от Rockstar поделился в сети наблюдением об одном из персонажей, которое открыло потрясающую и печальную деталь, прошедшую мимо внимания большинства геймеров.

Внимательный игрок Red Dead Redemption 2 заметил удивительную деталь об истории забияки Томми, который сошелся в драке с Артуром Морганом.

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RDR 2 – одна из лучших видеоигр в истории индустрии, особенно в контексте внимания разработчиков к деталям. Захватывающий открытый мир, созданный Rockstar Games, и поныне удивляет геймеров даже спустя годы после релиза игры в 2018 году.

Недавно пользователь Reddit под псевдонимом Skogstrol424 поделился на платформе деталью, которую пропустило немало игроков. Она касается персонажа Томми – коренастого пьяницы, который имел неосторожность вступить в бой с главным героем игры в одной из начальных миссий игры под названием "Американцы на отдыхе".

Хотя Артуру Моргану тогда тоже досталось, он в конце концов одержал верх над бугаем, а для последнего схватка имела печальные последствия.

Уже во время следующей миссии игроки могут снова увидеть Томми в салуне, но на этот раз он может ответить на насмешки Артура только ворчанием и стонами, что указывает на серьезное повреждение мозга, которое подтверждает вмятина в черепе персонажа.

Череп Томми пострадал после драки / Фото с Reddit

Эта тонкая, но удивительная деталь поразила многих поклонников Red Dead Redemption 2, которые ее пропустили и лишний раз подчеркнула мастерство Rockstar.