Бета-игроки Diablo 4 просят Blizzard улучшить рандомизацию подземелий

Игроки раннего доступа к бета-версии Diablo 4 просят Blizzard улучшить рандомизацию подземелий. Они в один голос критикуют компоновку пола и ограничения на головоломки.

Передвижение подземельями является сердцевиной франшизы Diablo. Blizzard ранее подтверждала, что новая игра будет включать более 150 "созданных вручную, но процедурно сгенерированных" подземелий.

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Проблема подземелий в Diablo 4

В настоящее время ряд игроков бета-версии Diablo 4 озабочены тем, что дизайн подземелий Blizzard слишком прост. Они боятся, что это может сделать повторное прохождение игры скучным и изнурительным.

Процедурно сгенерированные подземелья лежат в основе возвращающейся к оригинальной игре серии Diablo. Несмотря на то, что у Diablo было уникальное подземелье, по мере того, как игроки заходили глубже, дизайн каждого уровня был уникален по сравнению с предыдущими.

Однако уже Diablo 3 подверглась жесткой критике за планирование подземелий. Игроки считали, что они были слишком просты, у них не было сложностей, как Diablo и Diablo 2, но они были упрощены для более быстрого прохождения.

Теперь Diablo 4, кажется, подвергается критике по той же причине, что и Diablo 3. В субредитах Diablo и Diablo 4 текущие популярные публикации говорят, что подземелья новой бета-версии слишком просты и не имеют достаточной рандомизации.

Геймеры утверждают, что подземелья "жестоко повторяются", и это быстро надоедает. Другая публикация утверждает, что треть подземелий имеет "точно такой же макет". Так же, как и в Diablo 3, там нет ощущения исследования.