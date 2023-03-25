Стартовало открытое бета-тестирование Diablo 4: как присоединиться

Открытое бета-тестирование Diablo IV стартовало в пятницу, 24 марта. Оно будет доступно для геймеров в течение нескольких ближайших дней.

В общем, открытое бета-тестирование продлится до вечера 27 марта. Релиз игры запланирован на 6 июня 2023 года. Это последний шанс поиграть в игру в течение двух следующих месяцев.

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Бета-тестирование Diablo 4

Теперь мрачный экшен-RPG от Blizzard могут испытать все желающие. Для этого не нужно покупать игру и оформлять предварительный заказ. Достаточно загрузить пробную версию Diablo IV на ПК или консолях PlayStation или Xbox.

Игрокам предлагают пройти пролог и первый акт. Из персонажей доступны воин, разбойник, маг, друид и некромант.

Кроме того, Blizzard объявила конкурс для Diablo 4. Он предлагает игрокам бета-версии, которые достигнут максимального уровня, получить удивительную награду.

Для бета-игроков, достигших 25 уровня, проводится специальная лотерея, где один победитель из Северной Америки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского и Европейского регионов (в общей сложности четыре победителя) будут нарисованы на мурале в Соборе Диабло.

Собор Диабло – это буквально церковь, расположенная в Камбре, Франция. Художник Адам Миллер и его команда создали огромное произведение искусства, покрывшего потолок церкви искусством Diablo 4, в том числе произведениями для классов игроков Diablo 4 и ее злодея Лилит.