Предварительная загрузка Diablo 4 уже доступна на всех платформах

Чтобы начать прохождение Diablo IV сразу в момент ее релиза, Blizzard предлагает заранее скачать игру на свои устройства. Так, предварительная загрузка игры на всех платформах стартовала 31 мая.

Релиз игры Diablo 4 запланирован 6 июня на 13:00 по центральноевропейскому времени. Но для тех, кто оформил предзаказ, игра станет доступна уже с 13:00 2 июня.

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Предварительная загрузка Diablo 4

Конечно же, информация о возможности раньше начать игру – отличная новость для поклонников. Они ведь с нетерпением ждали этого случая после анонса игры еще в 2019 году.

Предыдущая игра серии Diablo 3 вышла еще в 2012 году. Поэтому продолжения поклонникам пришлось ждать долгих 11 лет.