Насколько "длинной" является Diablo 4: известна продолжительность игры
Источник:GameSpot
Продолжительность кампании Diablo 4 должна развлекать любителей франшизы в течение многих часов. Даже если геймеры решат ограничиться только главной сюжетной линией.
Учитывая, что игра Diablo 4 имеет большой открытый мир, многим поклонникам интересно, какой именно будет продолжительность кампании.
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Какова продолжительность игры Diablo 4
Продолжительность кампании может отличаться в зависимости от предпочтений игрока и уровня его навыков. Но разработчики ответили на ориентировочный период времени, который понадобится игроку в среднем, чтобы пройти основную историю.
Продолжительность кампании Diablo 4 для большинства игроков должна занять около 35 часов. Эти данные подтвердили директор игры Diablo Джо Шелли и генеральный менеджер Род Фергюссон в интервью в 2022 году.
Конечно, это может зависеть от геймеров. Некоторые игроки могут закончить кампанию и примерно через 20 часов. Но вообще игроки получили приблизительное представление о том, чего ждать от новой игры.
Трейлер игры Diablo 4: смотрите видео
Перед запуском разработчики заявляли, что свобода игроков Diablo 4 полностью была обеспечена при разработке игры. Компания Diablo 4 нелинейна, поэтому она позволит игрокам двигаться в любом направлении, которое они выберут.