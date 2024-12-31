Diablo 4 трудно назвать забагованной игрой, поэтому когда геймеры наталкиваются на какие-то ошибки это скорее исключение из правила, информирует 24 Канал.

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Новый жуткий друид

Для тех, кто не знаком с этим классом, в Diablo 4 друиды не только мощные заклинатели стихий, но и обладают способностью превращаться в зверей.

Пользователь Reddit под ником Chonk_666 стал свидетелем забавного и одновременно причудливого бага, который произошел как раз во время этого процесса.

Во время очередной игровой сессии, его герой "завис" на полпути между формой человека и медведя-оборотня. Результат оказался "настоящим кошмаром", но геймеры в комментариях нашли как посмеяться над ситуацией.

Интересный баг в Diablo 4 – смотрите видео

Самой популярной шуткой стала та, где фанаты Diablo 4 назвали этот инцидент "превью нового обновления", но пока не известно станут ли Blizzard в будущем добавлять в игру новые "подобия" для друидов.