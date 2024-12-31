Diablo 4 важко назвати забагованою грою, тому коли геймери натрапляють на якісь помилки – це скоріше виняток з правила, інформує 24 Канал.

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Новий моторошний друїд

Для тих, хто не знайомий із цим класом, у Diablo 4 друїди не лише потужні заклинателі стихій, але й мають здатність перетворюватися на звірів.

Користувач Reddit під ніком Chonk_666 став свідком кумедного та водночас химерного багу, який стався якраз під час цього процесу.

Під час чергової ігрової сесії, його герой "завис" на півдорозі між формою людини та ведмедя-перевертня. Результат виявився "справжнісіньким кошмаром", але геймери в коментарях знайшли як покепкувати з ситуації.

Цікавий баг у Diablo 4 – дивіться відео

Найпопулярнішим жартом став той, де фанати Diablo 4 назвали цей інцидент "прев'ю нового оновлення", але наразі не відомо чи стануть Blizzard в майбутньому додавати в гру нові "подоби" для друїдів.