Обновление Diablo IV приносит в игру новое подземелье и добавляет ряд замечательных возможностей

Blizzard выпустила обновление Diablo IV на всех платформах. Патч 1.3.3 вводит новый контент и возможности, такие как долгожданное подземелье Gauntlet, которое станет настоящим испытанием для игроков. Кроме того, возвращается один знакомый элемент из "Сезона крови", переработанный и адаптированный в соответствии с нынешним "Сезоном конструкта".

Новое соревнование “Вереница испытаний”

Игроки максимального уровня смогут соревноваться друг с другом в новом подземелье Gauntlet. Это высокоуровневое нелинейное испытание, которое будет давать награды за убийство боссов и монстров, открытие сундуков и другие активности.

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Рейтинговая таблица участников забегов продемонстрирует, кому лучше удается сражаться. На прохождение будет даваться всего восемь минут, все появления монстров будут идентичными для любых копий подземелий. Они будут разделены по классам, платформам и размеру групп. Пройти испытания можно будет вместе с друзьями.

Детали о подземелье в ролике от разработчиков: видео

Новые старые способности

В игру также возвращаются некоторые вампирские умения из "Сезона крови", мощь которых была изменена. Умения доступны в виде легендарных аспектов как в сезонных, так и в вечных мирах на всех уровнях мира.

Аспект Проклятого прикосновения.

Аспект Метаморфозы.

Аспект Кипящей крови.

Аспект Hectic.

Аспект Бессмертия.

Аспект Восхода луны.

Кроме того, патч привнес огромное количество изменений баланса, которые касаются предметов, легендарных аспектов и различных элементов игровых классов. Был обновлен и интерфейс игры — например, теперь используемые умения отображаются в профиле и тому подобное. А еще патч исправил целый набор багов, связанных с геймплеем и тем же интерфейсом. Кроме того, была улучшена производительность и стабильность.