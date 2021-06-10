Огромные карты на 128 игроков и природные катаклизмы: DICE представила Battlefield 2042

Студия DICE провела презентацию, которая была посвящена Battlefield 2042. Геймерам показали первый трейлер игры, а также рассказали немало интересной информации об этом проекте.

Наверное, все поклонники шутеров с нетерпением ждали презентацию новой части в серии Battlefield. Сразу же стоит отметить, что разработчики не разочаровали геймеров, хотя пока и не показали полноценный геймплей.

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Стоит начать с того, что новая часть в этой серии будет называться Battlefield 2042. События этой видеоигры развернутся в недалеком будущем, в очень "темное" для нашей планеты время. Дело в том, что человечество исчерпало почти все запасы полезных ресурсов, а США и Россия начнут войну за остатки. Правда, сюжетной кампании в Battlefield 2042 не будет, хотя разработчики и отметили, что какую-то историю они все-таки попытаются рассказать (через карты и оперативников).

На этот раз студия DICE серьезную ставку сделала именно на многопользовательский режим. Разработчики пообещали, что в этой части будут самые большие карты в истории серии, рассчитанные на 128 игроков (64 на PS4 и Xbox One). Уже известно, что в игре будет динамическая смена погоды, а также различные разрушительные природные явления (торнадо или песчаные бури). Авторы отметили, что на старте в Battlefield 2042 будут следующие карты:

Orbital – космодром во Французской Гвиане.

Hourhlass – сыпучие пески на территории Катара.

Kaleidoscope – город с небоскребами в Южной Корее.

Manifest – порт в Сингапуре.

Discarded – площадка для разбора старых кораблей, которая находится на побережье Индии.

Breakaway – место добычи нефти и газа в Антарктиде.

Renewal – сельскохозяйственный центр в Египте.

Карты в видеоигре Battlefield 2042 / Фото Electronic Arts

Также стоит отметить, что классическую систему классов заменят специалисты, которых будет десять на старте. У каждого такого бойца будет своя специализация, а также уникальный набор умений. Разнообразную экипировку можно будет настраивать отдельно, а кастомизировать оружие можно даже во время матчей.

В целом многопользовательский режим будет разделен на три типа: "All-Out Warfare" с некоторыми классическими режимами, "Hazard Zone", который рассчитан на командную работу, а также секретный (покажут 22 июля). Разработчики отметили, что планируют развивать Battlefield 2042 несколько лет, а для этого они будут использовать систему с сезонами и боевыми пропусками (на три месяца).

Напоследок стоит отметить, что релиз Battlefield 2042 состоится уже 22 октября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard, Gold и Ultimate. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.

Кинематографический трейлер видеоигры Battlefield 2042 – видео