Босс Take-Two объяснил почему не будет играть в GTA 6
- Гендиректор Take-Two Штраус Зельник заявил, что не будет играть в GTA 6, поскольку не является геймером.
- Зельник отметил, что его роль заключается в привлечении и мотивации талантов, без вмешательства в разработку игры.
- Дата релиза GTA 6 запланирована на 26 мая 2026 года, и команда уверена в ее соблюдении.
Глава издателей Grand Theft Auto 6 из компании Take-Two Штраус Зельник объяснил почему не будет играть в долгожданную игру от Rockstar, когда она наконец выйдет.
Во время очередного интервью, Штраус Зельник удивил поклонников Rockstar, сообщив, что он даже не собирается играть в GTA 6, информирует 24 Канал со ссылкой на CNBC TV.
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CEO, а не геймер
Зельник, который недавно рассказал когда началась разработка GTA 6, появился в эфире телеканала CNBC и прокомментировал слухи о вероятном втором переносе игры.
По его словам, команда уверена в окончательности новой даты релиза – 26 мая 2026 года.
Я думаю, что исторически, когда мы устанавливали конкретную дату, нам хорошо удавалось ее достичь,
– сказал он.
Кроме того, функционер прокомментировал возможность сыграть в долгожданный проект раньше всех в мире. Оказалось, что CEO Take-Two даже не рассматривает это как нечто захватывающее.
Я не геймер, совсем – я не играю в видеоигры, я не главный потребитель,
– заявил Зельник.
Он развил свою мысль, отметив что "открыто делится мыслями" с разработчиками, но не является одним из тех руководителей, которые вмешиваются в сюжетные линии или игровые механики.
Моя роль заключается в том, чтобы привлекать, удерживать и мотивировать лучшие таланты в индустрии, а потом не мешать им,
– подытожил гендиректор Take-Two.
Полное выступление функционера – смотрите видео
Кто знает, возможно именно такой подход Зельника является одной из причин успеха видеоигр, выпущенных под эгидой его компании.