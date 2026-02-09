Изменения будут касаться доступа к взрослому контенту, возможности проводить стримы и взаимодействия с незнакомыми людьми для повышения общей безопасности, как отметили разработчики платформы в своем блоге на сайте Discord.

Как именно Discord будет проверять возраст?

Для получения полного доступа к платформе предлагается два метода:

сканирование лица с помощью искусственного интеллекта,

и загрузка фото документа.

Процессом проверки документов занимается внешний подрядчик, однако в Discord уверяют, что снимки удаляются сразу после обработки.

Если ИИ-алгоритм во время сканирования лица определит возраст неправильно, это решение можно будет обжаловать, предоставив удостоверение личности.

Что изменится для пользователей

Без успешного прохождения верификации пользователи не смогут посещать серверы и каналы с возрастными ограничениями, а также просматривать контент с пометкой 18+. В таких случаях вместо изображений или видео будет отображаться черный экран, пока лицо не подтвердит свой возраст.

Дополнительно Discord внедряет новые фильтры для защиты: сообщения от неизвестных отправителей автоматически будут попадать в отдельную папку, а запросы на добавление в друзья от незнакомцев будут сопровождаться предупреждением.

В то же время некоторым пользователям вообще не придется проходить формальную проверку. Discord внедряет аналитическую модель, которая будет изучать метаданные аккаунта: игровые предпочтения, активность и поведенческие сигналы, сообщает The Verge.

Если система с высокой точностью идентифицирует пользователя как взрослого, доступ откроется автоматически. Впрочем обычные серверы и личные сообщения продолжат работать в обычном режиме.

Ранее подобные ограничения тестировали в Великобритании и Австралии, где пользователи пытались обойти систему, однако разработчики заявляют, что устранили предыдущие технические ошибки.