Disney удалили 14 видеоигр из Steam, включая Star Wars

Из цифрового магазина видеоигр Steam неожиданно исчезли 14 проектов, посвященных различным франшизам, которыми владеет Disney. В частности, из магазина изъяли несколько игр во франшизе Star Wars.

Если вы когда-нибудь мечтали собрать полную коллекцию видеоигр по мотивам франшиз Disney в Steam, то вы уже опоздали.

Disney удаляют свои игры из Steam?

Disney внезапно удалили с платформы Valve более десятка олдскульных видеоигр.

Большинство из проектов были посвящены фильмам или телесериалам, которые являются собственностью компании. Как это часто бывает, они были посредственными играми сами по себе и не выдержали испытания временем, так и не завоевав любви геймеров.

Несмотря на это, немало пользователей платформы остались в шоке, поскольку удаление произошло без всякого предупреждения.

Интересно, что на момент написания материала страницы игр в Steam все еще активны, но кнопка "купить" исчезла, а на ее месте появилось сообщение с предупреждением.

Приложение больше не доступно в магазине Steam,

– говорится в нем.

Самыми примечательными среди "удаленных" были такие игры как Disney Bolt – экшн об одноименном псе-супергерое, Disney Pirates of the Caribbean: At Worlds End – приключенческий боевик по известному фильму и Star Wars Rebellion – галактическая стратегия с 3D симуляцией сражений.

Какие игры исчезли с платформы?

Полный список "пострадавших" проектов выглядит следующим образом, информирует gamesradar+:

Disney Bolt

Chicken Little

Disney G-Force

Disney-Pixar Храбрый: Видеоигра

Дисней Пираты Карибского моря: На краю света

Принцессы Диснея: Мое сказочное приключение

Планета сокровищ Диснея: Битва при Прокионе

Disney Tangled

Вселенная Диснея

High School Musical 3

Outlaws + A Handful of Missions (Классика, 1997)

Планета обезьян: Последний рубеж

Звездные войны Восстание

Star Wars Dark Forces (Classic, 1995)

По состоянию на сейчас, все что остается желающим легально поиграть в эти проекты – искать физические копии на блошиных рынках или онлайн.