Disney удалили 14 видеоигр из Steam, включая Star Wars
Из цифрового магазина видеоигр Steam неожиданно исчезли 14 проектов, посвященных различным франшизам, которыми владеет Disney. В частности, из магазина изъяли несколько игр во франшизе Star Wars.
Если вы когда-нибудь мечтали собрать полную коллекцию видеоигр по мотивам франшиз Disney в Steam, то вы уже опоздали, сообщает 24 Канал.
Disney удаляют свои игры из Steam?
Disney внезапно удалили с платформы Valve более десятка олдскульных видеоигр.
Большинство из проектов были посвящены фильмам или телесериалам, которые являются собственностью компании. Как это часто бывает, они были посредственными играми сами по себе и не выдержали испытания временем, так и не завоевав любви геймеров.
Несмотря на это, немало пользователей платформы остались в шоке, поскольку удаление произошло без всякого предупреждения.
Интересно, что на момент написания материала страницы игр в Steam все еще активны, но кнопка "купить" исчезла, а на ее месте появилось сообщение с предупреждением.
Приложение больше не доступно в магазине Steam,
– говорится в нем.
Самыми примечательными среди "удаленных" были такие игры как Disney Bolt – экшн об одноименном псе-супергерое, Disney Pirates of the Caribbean: At Worlds End – приключенческий боевик по известному фильму и Star Wars Rebellion – галактическая стратегия с 3D симуляцией сражений.
Какие игры исчезли с платформы?
Полный список "пострадавших" проектов выглядит следующим образом, информирует gamesradar+:
- Disney Bolt
- Chicken Little
- Disney G-Force
- Disney-Pixar Храбрый: Видеоигра
- Дисней Пираты Карибского моря: На краю света
- Принцессы Диснея: Мое сказочное приключение
- Планета сокровищ Диснея: Битва при Прокионе
- Disney Tangled
- Вселенная Диснея
- High School Musical 3
- Outlaws + A Handful of Missions (Классика, 1997)
- Планета обезьян: Последний рубеж
- Звездные войны Восстание
- Star Wars Dark Forces (Classic, 1995)
По состоянию на сейчас, все что остается желающим легально поиграть в эти проекты – искать физические копии на блошиных рынках или онлайн.