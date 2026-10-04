Легендарный разработчик объяснил, что делает это ради сохранения собственного творческого видения, сообщает Variety.

Защита от внешнего влияния

Дэн Хаузер, создавший сюжеты для Grand Theft Auto 3, 4, 5, а также обеих частей Red Dead Redemption, покинул студию Rockstar еще в 2020 году, рассказав о причинах лишь спустя несколько лет.

Сейчас он возглавляет собственную медиакомпанию Absurd Ventures и стремится полностью изолировать себя от проектов бывших коллег.

По словам разработчика, просмотр игрового процесса или роликов чужих игр мешает ему придумывать оригинальные идеи и создавать собственные виртуальные миры,

Я до сих пор не видел трейлер и буду стараться его избегать, поскольку всегда обхожу вещи, которые могут отвлечь или сбить меня с творческого пути,

– прокомментировал он.

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Однако дело не только в Rockstar: Хаузер пояснил, что вообще избегает современных игр с открытым миром.

Во время игры в них он не отдыхает, а постоянно анализирует технические детали, оценивает слабые стороны анимации или дизайна уровней и мысленно представляет себе рабочие совещания разработчиков. Такая деконструкция мешает ему не только отдыхать, но и работать в качестве креативного директора, ведь его главная цель – искать принципиально новые подходы или черпать вдохновение в классическом искусстве и кинематографе.

Сейчас команда Absurd Ventures, к которой присоединились и другие ветераны Rockstar, работает сразу над двумя большими играми.

Первый проект станет приключенческой комедией с открытым миром, а второй – мрачной антиутопической фантастикой об ИИ, обретшем сознание.