Легендарний розробник пояснив, що робить це заради збереження власного творчого бачення, повідомляє Variety.

Захист від впливу ззовні

Ден Гаузер, який створив сюжети для Grand Theft Auto 3, 4, 5, а також обох частин Red Dead Redemption, залишив студію Rockstar ще у 2020 році, розповівши про причини лише кілька років потому.

Зараз він очолює власну медіакомпанію Absurd Ventures і прагне повністю ізолювати себе від проєктів колишніх колег.

За словами розробника, перегляд ігрового процесу чи роликів чужих ігор заважає йому вигадувати оригінальні ідеї та створювати власні віртуальні світи,

Я досі не бачив трейлер і намагатимуся його уникати, оскільки завжди обходжу речі, які можуть відволікти або збити мене з творчого шляху,

– прокоментував він.

Трейлер GTA 6: дивіться відео

Однак справа не лише у Rockstar, Гаузер пояснив, що взагалі уникає сучасних ігор із відкритим світом.

Під час гри у них, він не відпочиває, а постійно аналізує технічні деталі, оцінює слабкі сторони анімації чи дизайн рівнів та подумки уявляє робочі наради розробників. Така деконструкція заважає йому не лише відпочивати, а й працювати як креативному директору, адже його головна мета – шукати принципово нові підходи або надихатися класичним мистецтвом чи кінематографом.

Нині команда Absurd Ventures, до якої приєдналися й інші ветерани Rockstar, працює одразу над двома великими іграми.

Перший проєкт стане пригодницькою комедією з відкритим світом, а другий – похмурою антиутопічною фантастикою про ШІ, який здобув свідомість.