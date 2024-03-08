Обновление Marvel's Spider-Man 2 раскрыло планы разработчиков относительно DLC и появления интересного злодея

Последнее обновление для Marvel's Spider-Man 2 содержит ошибку, позволяющую игрокам получить доступ к меню разработчиков, которое рассекретило главного злодея для еще неанонсированного дополнения.

Недавно Marvel's Spider-Man 2 получила большое обновление, которое принесло в игру режим New Game Plus, новые костюмы, дополнительные настройки и многое другое.

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Однако быстро выяснилось, что патч добавил возможность, которую вряд ли планировали реализовать в Insomniac Studios.

После обновления игроки обнаружили, что они могут довольно легко получить доступ к "меню разработчиков", которое содержит ключевые подробности о сюжетной линии еще даже не анонсированного DLC.

Этой новостью одним из первых поделился пользователь Reddit под ником Rodviguez. Геймер опубликовал изображение, на котором видно, что в Marvel's Spider-Man 2 есть скрытая страница под названием "Beetle Villain Arc", которая раскрывает, что одно из дополнений игры будет сосредоточено на противостоянии с суперзлодеем Beetle (Жук) в исполнении персонажа Дженис Линкольн.

Вероятный список кат-сцен из нового DLC / Фото с Reddit

Хотя этот антагонист не является таким известным, как другие злодеи из вселенной Человека-паука, зато он имеет четкую связь с серией игр.

Дженис – дочь злодея Лонни Линкольна, более известного как Tumbstone (Надгробие), который появлялся в обоих проектах Insomniac. Поэтому разработчиками будет легко реализовать появление новой суперзлодейки.

Концепт персонажа / Фото DeviantArt

Студия отреагировала на ситуацию с утечкой в соцсети X (бывший твитер), предупредив геймеров, что использование меню разработчиков "может повредить сохранения и прогресс в получении трофеев".

Итак, у поклонников Marvel's Spider-Man 2 теперь есть представление хотя бы об одном из будущих дополнений, а значит осталось только дождаться официального анонса.