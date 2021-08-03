Для фанатов Left 4 Dead и не только: вскоре стартует открытое бета-тестирование Back 4 Blood

Turtle Rock Studios объявили об открытом бета-тесте преемницы культовой серии кооперативных зомби-шутеров Left 4 Dead. Что ждет геймеров и как испытать игру до ее официального выхода – узнайте в материале.

Много лет назад то, что начиналось как модификация для Counter-Strike под названием Terror-Strike, переросло в Left 4 Dead – безусловно, одну из самых известных кооперативных игр в истории индустрии. После успеха проекта, покупки компанией Valve и лет бездействия, казалось бы, Turtle Rock прекратила существование, однако в марте 2019 студия решила вернуться к своим корням, объявив начало работы над игрой Back 4 Blood – идейной преемницей их известной франшизы.

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Будущий проект обещает использовать сложившуюся формулу успеха и одновременно внедрить ряд инноваций, увеличив количество видов зомби, осовременив механики и другие составляющие геймплея.

Трейлер открытого бета-тестирования игры



Когда именно желающие геймеры смогут присоединиться к открытому бета-тестированию, зависит от нескольких факторов. Те, кто уже сделал предзаказ Back 4 Blood в цифровых магазинах, получат досрочный доступ к игре уже в так называемом первом периоде, который пройдет с 5 по 9 августа.

Игроки без предварительного заказа также будут приглашены на эту первую сессию, но их количество будет ограничено. Для того чтобы испытать удачу и все же взглянуть на игру среди первых, нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Второй период тестирования начнется 12 августа и продлится до 16 числа и будет доступен уже для всех желающих испытать игру.

Хорошей новостью является то, что в открытой бете Back 4 Blood у геймеров, скорее всего, не будет времени скучать. Turtle Rock подтвердили целых две карты для режима Swarm PvP и еще две карты для кооперативного прохождения. Режим Swarm позволит игрокам разделиться на две команды, противостоящие друг другу как "Очистители" и "Инфицированные". Во время бета-тестирования в этом режиме будут доступны шесть различных типов зомби: Bruiser, Crusher, Exploder, Hocker, Retch и Stinger.

Команда Очистителей / изображение с back4blood.com

Касательно команды людей, то пять из восьми представленных в одном из предыдущих трейлеров персонажей будут доступны в бете. Также игроки смогут испытать различные виды оружия и снаряжения для уничтожения толп живых мертвецов. Открытая бета-версия будет поддерживать cross-play и cross-gen, поэтому друзья из разных игровых платформ все еще могут объединиться, чтобы весело провести время.

Back 4 Blood выходит 12 октября 2021 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X | S.