Stellar Blade получит продолжение в виде полноценной новой игры

Игра Stellar Blade, ставшая хитом 2024 года, получит продолжение. Разработчик Shift Up официально подтвердил планы по сиквелу во время презентации для инвесторов. Вот первые детали о будущем популярного, но скандального проекта.

Официальное подтверждение и планы развития

Студия Shift Up фактически официально объявила о разработке продолжения Stellar Blade, которая оказалась одной из самых популярных игр 2024 года. Эта новость была подтверждена во время последней презентации компании для инвесторов. В частности разработчики показали график, иллюстрирующий стратегию роста студии на будущее, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Stellar Blade наконец выйдет на ПК: объявлена точная дата релиза

Этот график включает планы по выпуску сиквела Stellar Blade, который, по предварительным данным, может появиться на рынке до 2027 года. Однако стоит относиться к этой дате очень осторожно, поскольку планы разработки могут меняться, а процесс часто затягивается. В последние годы многие игры, особенно AAA-проектов, как правило, переносятся почти в последний момент или незадолго до выхода. Один из последних примеров – GTA 6, которую была перенесена на 26 мая 2026 года.

Очевидно, что сейчас еще рано говорить о каких-то конкретных сюжетных подробностях или особенностях. Команда еще не приступила к полноценной разработке.

Что еще

Кроме продолжения успешной игры, Shift Up также работает над полностью новым проектом. Эта игра, что является ролевой экшн-игрой, пока известна под кодовым названием Project Witches.

График развития студии также упоминает "расширение платформ" для Stellar Blade. Хотя некоторые поклонники могут надеяться на версию для Xbox, вероятнее всего, это касается будущего выпуска игры на ПК. Напомним, что ПК-версия Stellar Blade должна выйти 11 июня 2025 года.