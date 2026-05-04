Хейт в адрес NVIDIA порадовал Capcom: почему продюсер Resident Evil радуется от критики DLSS 5

Скандальная презентация технологии DLSS 5 от NVIDIA вызвала волну негодования среди геймеров. Компания пыталась оправдать себя, однако, кажется, не очень успешно. Оказалось, что даже некоторые разработчики обрадовались критике.

Почему критика искусственного интеллекта стала комплиментом для разработчиков?

Продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумадзава в большом интервью для Eurogamer, которое вышло 4 мая, поделился мыслями относительно резонанса вокруг технологии DLSS 5 от NVIDIA. Когда в марте технологический гигант продемонстрировал возможности новой версии своей нейросети на примере внешности героини Грейс Эшкрофт, сеть взорвалась критикой. Игроки обвинили компанию в использовании "дешевых" ИИ-фильтров, которые превратили характерную внешность персонажа на "пластиковое" лицо из соцсетей.

Тот факт, что многие игроки заметили, как сильно им нравится оригинальный дизайн Грейс, и они не хотели видеть его измененным, был положительным моментом,

– прокомментировал журналистам Масато Кумадзава.

По его мнению, негативная реакция на вмешательство алгоритмов NVIDIA лишь подчеркнула, что команда Capcom смогла создать по-настоящему удачный образ, который быстро стал фаворитом среди поклонников серии.

Продюсер добавил: "Это означало, что мы правильно подошли к дизайну, и указывает на то, что Грейс быстро зарекомендовала себя как любимица фанатов, поскольку люди имели такое решительное мнение относительно ее внешнего вида".

Скандал вокруг DLSS 5

Технология DLSS 5 позиционируется NVIDIA как следующий шаг в развитии игровой визуализации, что добавляет "фотореалистичное освещение и материалы" с помощью генеративного контроля на уровне геометрии. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг защищает разработку, пишет VGC, утверждая, что демки создавались при поддержке разработчиков игр, которые могут тонко настраивать финальный эффект.

Это не постобработка на уровне кадра, это генеративный контроль на уровне геометрии. Все это находится под прямым контролем разработчика игры,

– отметил Хуанг, называя процесс "нейронным рендерингом".

Однако специалисты индустрии настроены скептически. Стив Каролевич, инженер по рендерингу в Respawn, сравнил DLSS 5 с "навязчивым фильтром контрастности, четкости и аэрографии", заявив, что предпочитает придерживаться оригинального художественного замысла, напоминает IGN.

На недавней конференции GTC компания NVIDIA официально анонсировала DLSS 5 – технологию, которую специалисты быстро окрестили самым важным событием в компьютерной графике с момента появления трассировки лучей в 2018 году.

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг во время презентации не сдерживал эмоций, назвав этот анонс "моментом GPT" для всей индустрии. По его словам, путь к этому результату длился четверть века: от первых программируемых шейдеров 2001 года до нейронных шейдеров в современных видеокартах серии GeForce RTX 5090. Несмотря на то, что за эти годы вычислительная мощность выросла в 375 000 раз, классические методы рендеринга до сих пор не позволяют достичь настоящего фотореализма.

Главным барьером для разработчиков остается время. Как отмечал ранее 24 Канал, игровой кадр должен быть полностью готов только за 16 миллисекунд, тогда как в киноиндустрии на просчет одного кадра с аналогичными эффектами могут тратить часы. DLSS 5 призвана решить эту проблему не за счет "грубой силы" железа, а через интеллектуальный нейронный рендеринг. Если предыдущая версия DLSS 4.5 поручала искусственному интеллекту рисовать 23 из каждых 24 пикселей, то пятая итерация идет значительно дальше.

В отличие от стандартных ИИ-моделей, которые создают контент хаотично, DLSS 5 работает в режиме реального времени, опираясь на трехмерный мир игры и векторы движения каждого кадра. Нейросеть буквально "наполняет" сцену материалами и светом, поддерживая разрешение до 4К. Технология способна различать сложную семантику: она понимает, где на экране волосы, где ткань, а где человеческая кожа. Это позволяет системе с невероятной точностью воспроизводить подповерхностное рассеивание света на лицах и нежный блеск одежды.

Для разработчиков интеграция станет проще благодаря фреймворку NVIDIA Streamline, который предоставит инструменты для сохранения уникального художественного стиля игр. Поддержку новой технологии уже подтвердили такие гиганты, как Bethesda, Capcom, Ubisoft, Warner Bros. Games и Tencent. Ожидается, что DLSS 5 появится в Resident Evil Requiem, Starfield, Assassin's Creed Shadows и Hogwarts Legacy.

Критика игроков

Однако не все встретили инновацию с восторгом. Как сообщает издание GosuGamers, значительная часть игроков опасается появления так называемого "AI slop" – специфических "мыльных" эффектов, которые могут уничтожить оригинальную четкость изображения. Социальные сети мгновенно отреагировали на презентацию шквалом мемов. Пользователи высмеивают чрезмерную коррекцию лиц, из-за которой персонажи становятся похожими на людей с агрессивными фильтрами из TikTok.

В интернете появились десятки мемов, где авторы высмеивали ИИ-улучшение изображения и избыточные корректировки лиц персонажей.

Сейчас DLSS 5 готовится к релизу осенью 2024 года. Кроме Resident Evil Requiem, поддержку технологии получат такие проекты, как Hogwarts Legacy, Starfield, EA Sports FC и Assassin's Creed Shadows.

Между тем Capcom планирует использовать ИИ для помощи в разработке игр, однако Масато Кумадзава заверил, что компания будет избегать генеративного ИИ для создания ключевых образов.