Дневник разработчиков показал кадры боев в будущем Payday 3

До релиза предстоящей игры Payday 3 остается еще 10 недель. Чтобы подогреть интерес к своему творению, разработчики опубликовали дневник, в котором продемонстрировали кадры боев в предстоящей игре.

Фанаты Payday 3 очень хотели наконец-то узнать больше об этом увлекательном продолжении игры. К счастью для них, разработчик подробно продемонстрировал некоторые функции предстоящей игры.

Читайте также PIN-UP Ukraine оплатила более 1 миллиарда гривен в госбюджет за полгода

Кадры боев в Payday 3

Релиз игры Payday 3 запланирован уже на 21 сентября этого года. За многие годы предыдущие части собрали уже обширную базу поклонников серии.

Поэтому когда Starbreeze Studios объявила дату выхода Payday 3, геймеры во всем мире были в восторге. К счастью для поклонников франшизы Payday, разработчики игры дали больше информации о боевых действиях Payday 3, показав больше видео о врагах игры, оружии и так далее.

Дневник разработчиков Payday 3: смотрите видео

Как объясняют в дневнике разработчиков, Payday 3 не будет разделять врагов по сложности. Разработчик планирует масштабировать вред, точность и количество врагов во время игры на более высоких уровнях сложности, чтобы все игроки могли чувствовать тех же врагов и динамику игры.