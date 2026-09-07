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Games Новости Разработчик игры Life Is Strange может прекратить свою деятельность уже в начале 2027 года: Don't Nod на грани краха
7 сентября, 19:12
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Разработчик игры Life Is Strange может прекратить свою деятельность уже в начале 2027 года: Don't Nod на грани краха

Александр Гайдамашко

Французская игровая студия Don't Nod, подарившая миру культовую серию Life Is Strange, оказалась на грани полного финансового краха. Компания официально признала, что из-за критического дефицита бюджета ее дальнейшее существование и разработка новых проектов находятся под большим вопросом.

Суровая реальность рынка и потеря ключевого партнера

Проблемы у разработчиков начались после того, как китайский технологический гигант Tencent решил прекратить финансирование европейской студии. Теперь руководство лихорадочно ищет новых издателей и инвесторов, однако пока ни одна финансовая организация не согласилась поддержать команду, пишет TheGamer.

В своем свежем финансовом отчете компания зафиксировала резкое падение доходов по сравнению с прошлым годом. Основной причиной такого кризиса руководители называют чрезвычайно сложную рыночную среду, в которой независимым разработчикам все труднее продвигать собственные игры.

Способность компании продолжать работу частично зависит от привлечения внешнего финансирования для покрытия операционных потребностей и разработки проектов,
– прокомментировал представитель французской студии Don't Nod в финансовом отчете.

Провал новых проектов и неопределенное будущее

Компания откровенно признает, что ее последние релизы потерпели полный коммерческий провал на рынке. Даже духовный наследник их главного хита под названием Lost Records: Bloom & Rage не смог привлечь достаточную аудиторию. Подобная судьба постигла и другие недавние игры, которые не оправдали финансовых ожиданий, несмотря на высокое качество.

Это создает существенную неопределенность в отношении способности компании продолжать деятельность после 31 января 2027 года,
– добавил руководитель компании в финансовом документе.

Если в течение следующих четырех месяцев руководство не найдет альтернативного источника финансирования, французская студия полностью прекратит свое существование. Фанатам остается надеяться на чудо, которое спасет разработчиков от неизбежного закрытия.

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