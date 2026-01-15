Легендарный шутер запустили на кухонной кастрюле с экраном

Немецкий инженер Аарон Кристофель смог запустить культовую игру Doom на умной скороварке Cook4Me от компании Krups. Это стало очередным необычным пополнением в перечне откровенно неожиданных устройств, на которые "портировали" этот шутер за последние 30 лет.

Ранее этот же специалист уже заставлял игру работать на электронных сигаретах и настольных зарядных устройствах. Результаты работы Аарон Кристофель опубликовал на своем YouTube-канале Aaron Christophel.

Как удалось запустить игру на кухонном приборе?

Для реализации этого проекта Кристофелю пришлось воспользоваться методом обратного инжиниринга, чтобы расшифровать флешпамять устройства. Он выгрузил оригинальное программное обеспечение и перепрошил аппаратную часть, которая отвечает за работу сенсорного дисплея.

Во время исследования внутренней начинки Cook4Me оказалось, что она имеет достаточно серьезные характеристики как для кухонного гаджета: чип R7S721031VCFP от Renesas, модуль Wi-Fi, а также по 128 МБ оперативной и флэш-памяти.

Игра запускается непосредственно на встроенном экране скороварки. По оценке автора, частота кадров в игре является довольно неплохой. Сам инженер объяснил свое решение тем, что хотя это и выглядит нелепо, он должен был это сделать, раз такое устройство существует.

Это достижение дополняет длинный список странных платформ для Doom. Ранее энтузиасты запускали игру в текстовых документах Word, PDF-файлах, программе Paint и даже в поисковой строке Google.