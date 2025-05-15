Doom: The Dark Ages официально вышла на ПК и консолях – рейтинг и первые успехи игры

После пяти лет ожидания Bethesda Softworks и id Software наконец-то выпустили долгожданный шутер Doom: The Dark Ages. Официальный релиз состоялся 15 мая для ПК и консолей, завершив период длительного ожидания фанатов серии.

Игра уже доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, информирует 24 Канал. Ее стоимость составляет 70 долларов, однако владельцы подписки Game Pass могут получить доступ к новинке без дополнительных затрат.

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Для тех, кто оформил предварительный заказ премиум-издания за 100 долларов, была возможность получить двухдневный ранний доступ. По случаю релиза Bethesda торжественно призвала: "Выпустите Дум Слейера!", намекая на главного персонажа игры.

Ранее критики уже поделились первыми оценками Doom: The Dark Ages. Они высоко оценили боевую систему, элементы исследования, инструменты доступности и саундтрек, но критиковали попытки создать серьезный сюжет и новый артстиль.

Сюжет и игровой процесс

Doom: The Dark Ages является средневековым приквелом к Doom (2016). По сюжету, Дум Слейер становится узником Ордена Ночных Стражей и используется ими как оружие против демонов, когда ситуация выходит из-под контроля.

Разработчики обещают раскрыть предысторию Дум Слэйера и представить масштабное повествование с детально проработанными уровнями, наполненными секретами, возможностью настраивать сложность и наслаждаться динамичным саундтреком.

Doom: The Dark Ages – смотрите трейлер

Первые впечатления игроков

Во время официального релиза Doom: The Dark Ages достигла пикового показателя в 30,2 тысячи одновременных игроков в Steam. Для сравнения, Doom (2016) в свое время собрала 44,2 тысячи игроков, а лидером франшизы остаётся Doom Eternal с 104,9 тысячами одновременных пользователей.

Рейтинг новинки в Steam также вырос – с 83% до 85,3%. Игроки отмечают интересный игровой процесс, хорошую оптимизацию и динамичную музыку. В то же время среди негативных отзывов можно найти жалобы на проблемы с производительностью, вылеты игры, сюжетные линии и изменения в боевой системе.

Таким образом, Doom: The Dark Ages стартовала успешно, несмотря на отдельные недостатки, и уже начала формировать собственную фан-базу. Сможет ли она превзойти успех своих предшественников – покажет время.