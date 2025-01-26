Не похоже ни на что, что мы делали раньше, – id Software заинтриговали о Doom: The Dark Ages

Новая часть легендарной серии шутеров Doom: The Dark Ages станет самой масштабной частью франшизы, уверяют разработчики из id Software.

Поклонники олдскульных шутеров могут смело добавлять в список желаемого Doom: The Dark Ages, ведь игра должна стать самой масштабной в культовой серии, информирует 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

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Огромный мир, исследование которого будет вознаграждаться

Спустя пять лет с момента релиза Doom Eternal легендарные id Software представили общественности следующую часть серии – Doom: The Dark Ages, которая призвана поразить поклонников своим масштабом, не похожим на предшественников.

В интервью для PC Gamer, руководитель студии Марти Страттон рассказал о подходе команды к созданию игрового мира будущей новинки, отдельно отметив его размеры.

Это, безусловно, самый большой (игровой мир, – ред.) для нас. Это впечатляющее расширение нашего мира. Он переносит вас в невероятные места,

– сказал Страттон.

Но локации не станут просто декорациями. В другом комментарии, разработчик рассказал, что все это пространство будет играть как никогда важную роль в игровом процессе.

Вы постоянно открываете новое пространство, и благодаря его исследованию вы можете сделать себя более могущественным. Исследование – это огромная часть игры. Я бы сказал, что это более расширенный, линейный опыт с большим акцентом на исследовании,

– утверждает Марти.

Итак, The Dark Ages обещает несколько обновленную формулу DOOM, но там точно будет много оружия и еще больше кровожадных демонов.