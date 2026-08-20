В новом дополнении к The Witcher 3 мы, вероятно, будем отмечать Беллейт

У поклонников игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появился весомый повод для радости. Похоже, в грядущем большом дополнении Songs of the Past разработчики наконец-то позволят игрокам воочию увидеть один из важнейших праздников вселенной "Ведьмака" – весенний фестиваль Беллейтан.

Загадочный арт на выставке Gamescom

Предположения о проведении фестиваля появились после того, как студия CD Projekt Red украсила свой стенд на выставке Gamescom 2026 особым арт-дизайном. На изображении внимательные фанаты заметили празднование у воды с большими кострами, что очень напоминает описание Белтейна, пишет GamesRadar.

CDPR booth at Gamescom shows Witcher 3 new expansion Songs of the Past art, that looks like Belleteyn. pic.twitter.com/QqSyOLBXIl – HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) August 20, 2026

В книгах Сапковского этот весенний фестиваль плодородия является аналогом реального кельтского праздника Белтейн. Это не просто повод для веселья с танцами, едой и кострами. Для главного героя это глубоко личная дата, ведь именно в ночь Беллейтина родилась волшебница Йеннефер. Также Геральт считал, что примерно в это же время на свет появилась Цири. До сих пор разработчики лишь упоминали фестиваль в диалогах The Witcher 3, но никогда не показывали его игрокам.

Доказательства от внимательного сообщества

Пользователи Reddit и соцсети X быстро начали строить теории вокруг опубликованного изображения. Один из фанатов отметил, что еще пять месяцев назад игроки нашли интересную деталь на другом арт-объекте Songs of the Past. Они обратили внимание на третий меч Геральта, который лежал рядом с ним. Это оружие оказалось точной копией того, которое ведьмак держал при себе во время празднования Беллейна на официальных иллюстрациях к книгам.

CD Projekt Red планирует представить подробную информацию о дополнении Songs of the Past уже в следующем месяце, поэтому сообщество поклонников "Ведьмака" с нетерпением ждет официального подтверждения своих догадок.