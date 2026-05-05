АТБ досрочно завершает акцию STALKER 2 – спрос оказался слишком большим

Акция S.T.A.L.K.E.R. 2 в сети АТБ завершилась раньше запланированного срока. Причиной стал аномально высокий спрос, который превысил даже самые смелые прогнозы организаторов.

Сеть АТБ официально подтвердила досрочное завершение совместной акции с GSC Game World, посвященной игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Хотя она должна была длиться с 15 апреля до 9 июня 2026 года, фактически кампания завершилась уже 5 мая, информирует 24 Канал.

Почему акцию завершили раньше?

Интересно, что слухи о прекращении акции поползли по соцсети X еще утром вторника 5 мая. Некоторые пользователи писали, что кассиры в магазинах предупреждали их о том, что карточки больше не будут доступны для покупки.

Сначала эта информация выглядела сомнительной, поскольку не имела неподтверждения, однако впоследствии АТБ опубликовала официальное заявление.

В компании объяснили, что весь запланированный объем продукции был реализован значительно быстрее, чем ожидалось.

Активность оказалась настолько высокой, что предсказать такой масштаб было почти невозможно. На сегодня реализован весь запланированный объем,

– сообщили в АТБ.

Особенно показательными стали результаты продаж коллекционных карточек. По словам компании, их разошлись "миллионы", что свидетельствует о чрезвычайном интересе аудитории к вселенной игры.

АТБ сообщило о досрочном прекращении акции S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скриншот 24 Канала

Какой была акция и что получали покупатели?

Коллаборация между АТБ и GSC Game World подарила довольно интересный интерактивный опыт с элементами коллекционирования фанатам серии, которые успели принять участие.

Ключевым элементом стали 48 тематических карточек, посвященных миру игры. Каждая из них открывала доступ к дополнительному цифровому контенту – в частности, аудиоисторий и "голосовых дневников Зоны", озвученных актерами, которые работали над персонажами.

Получить карты можно было по нескольким условиям:

покупка от 150 гривен одним чеком;

приобретение товаров-партнеров;

использование карты лояльности при расчете.

Отдельно предлагался интерактивный альманах – артбук и одновременно справочник по вселенной игры. В нем собрали иллюстрации, тексты о событиях и даже намеки на будущее сюжетное дополнение Cost of Hope.

Что с альманахом и предзаказами?

Альманах стал одним из самых дефицитных элементов акции. Его стартовая цена составляла 399 гривен, однако из-за ажиотажа книгу быстро раскупили, после чего на вторичном рынке она появилась уже за 1000 гривен и более. В ответ на это АТБ открыла предзаказ на дополнительный тираж.

По официальной информации, объем печати уже превысил 100 000 экземпляров – это один из крупнейших тиражей художественных изданий в Украине за последние годы.

В компании уверяют, что все оформленные заявки будут выполнены. Покупатели получат сообщение с кодом и смогут выкупить альманах в выбранном магазине в течение июня – июля.

Если же заказанный экземпляр не заберут в установленный срок, его вернут в открытую продажу. Это означает, что шанс найти альманах останется даже без предварительного бронирования.

Что дальше?

Несмотря на завершение акции, в АТБ намекают на возможное продолжение взаимодействия с фанатами. В компании отметили, что "активно ищут возможности порадовать фанатов" и обещают поделиться новостями в ближайшее время.

Досрочное завершение кампании лишь подчеркивает масштаб интереса к S.T.A.L.K.E.R. 2 в Украине – как к самой игре, так и к сопутствующему контенту.