Мережа АТБ офіційно підтвердила дострокове завершення спільної акції з GSC Game World, присвяченої грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Хоча вона мала тривати з 15 квітня до 9 червня 2026 року, фактично кампанія завершилась вже 5 травня, інформує 24 Канал.

Чому акцію завершили раніше?

Цікаво, що чутки про припинення акції поповзли соцмережею X ще зранку вівторка 5 травня. Деякі користувачі писали, що касири в магазинах попереджали їх про те, що картки більше не будуть доступними для покупки.

Спочатку ця інформація виглядала сумнівною, оскільки не мала непідтвердженя, однак згодом АТБ опублікувала офіційну заяву.

У компанії пояснили, що весь запланований обсяг продукції було реалізовано значно швидше, ніж очікувалося.

Активність виявилась настільки високою, що передбачити такий масштаб було майже неможливо. На сьогодні реалізовано весь запланований обсяг,

– повідомили в АТБ.

Особливо показовими стали результати продажів колекційних карток. За словами компанії, їх розійшлися "мільйони", що свідчить про надзвичайний інтерес аудиторії до всесвіту гри.

АТБ повідомило про дострокове припинення акції S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скриншот 24 Каналу

Якою була акція і що отримували покупці?

Колаборація між АТБ і GSC Game World подарувала доволі цікавий інтерактивний досвід із елементами колекціонування фанатам серії, які встигли прийняти участь.

Ключовим елементом стали 48 тематичних карток, присвячених світу гри. Кожна з них відкривала доступ до додаткового цифрового контенту – зокрема, аудіоісторій та "голосових щоденників Зони", озвучених акторами, які працювали над персонажами.

Отримати картки можна було за кількома умовами:

покупка від 150 гривень одним чеком;

придбання товарів-партнерів;

використання картки лояльності під час розрахунку.

Окремо пропонувався інтерактивний альманах – артбук і водночас довідник по всесвіту гри. У ньому зібрали ілюстрації, тексти про події та навіть натяки на майбутнє сюжетне доповнення Cost of Hope.

Що з альманахом і передзамовленнями?

Альманах став одним із найдефіцитніших елементів акції. Його стартова ціна складала 399 гривень, однак через ажіотаж книгу швидко розкупили, після чого на вторинному ринку вона з'явилася вже за 1000 гривень і більше. У відповідь на це АТБ відкрила передзамовлення на додатковий тираж.

За офіційною інформацією, обсяг друку вже перевищив 100 000 примірників – це один із найбільших тиражів художніх видань в Україні за останні роки.

У компанії запевняють, що всі оформлені заявки будуть виконані. Покупці отримають повідомлення з кодом і зможуть викупити альманах у вибраному магазині протягом червня – липня.

Якщо ж замовлений примірник не заберуть у встановлений термін, його повернуть у відкритий продаж. Це означає, що шанс знайти альманах залишиться навіть без попереднього бронювання.

Що далі?

Попри завершення акції, в АТБ натякають на можливе продовження взаємодії з фанатами. У компанії зазначили, що "активно шукають можливості порадувати фанатів" і обіцяють поділитися новинами найближчим часом.

Дострокове завершення кампанії лише підкреслює масштаб інтересу до S.T.A.L.K.E.R. 2 в Україні – як до самої гри, так і до супутнього контенту.