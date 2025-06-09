Double Fine анонсировала Keeper – приключенческую игру о маяке, оживляющем светом

Студия Double Fine, известная по играм Psychonauts, Brutal Legend и Broken Age, представила новый приключенческий проект под названием Keeper. Первый трейлер этой яркой игры показали во время трансляции Xbox Games Showcase 2025.

Keeper рассказывает историю одинокого маяка, который просыпается после длительного сна, информирует 24 Канал. События игры разворачиваются в сюрреалистическом мире, где сюжет подается без слов. По словам разработчиков, игроков ждет путешествие за пределы реальности, полное загадочных открытий и трансформаций.

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После пробуждения на отдаленном острове среди затерянного моря главный герой – сам маяк – встречает удивительную птицу, с которой вскоре устанавливает дружескую связь. Это становится началом необычной истории о взаимодействии между живым и неживым, а также о путешествии к центру острова и неизведанных миров.

Keeper – смотрите трейлер игры:

Главной механикой Keeper станет способность оживлять флору и фауну острова с помощью луча света от маяка. Птица-напарник будет помогать активировать механизмы и взаимодействовать с окружающей средой.

Релиз Keeper запланирован на 17 октября 2025 года для ПК, Xbox Series X и S.

А тем временем CD Projekt Red анонсировали новый большой патч 2.3 для Cyberpunk 2077, который выйдет до конца июня, вопреки предыдущим заявлениям о прекращении поддержки игры. Детали относительно содержания патча 2.3 пока не раскрыты.