Известны самый популярный класс и раса в Dragon Age: The Veilguard

Разработчики Dragon Age: The Veilguard поделились с геймерами интересной статистикой, которая раскрывает самую популярную расу и класс среди всех игроков долгожданной RPG.

BioWare празднуют в целом удачный, хотя и не идеальный, релиз Veilguard и поделились с игроками интересной статистикой, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу Dragon Age в X.

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Самые популярные расы и классы Тедаса

Как и в предыдущих играх серии Dragon Age, в Veilguard игроки должны сделать немало важных выборов во время своего путешествия по Тедасу.

Самый первый и один из важнейших – создание собственного персонажа. Фанаты Dragon Age тщательно выбирают игровой аватар и его предысторию, включая класс и расу.

В BioWare решили поделиться статистикой, которая показывает самые популярные выборы игроков в этих аспектах.

Оказалось, что самой популярной расой стали люди, которых выбрали 43% геймеров. Хотя в спину им дышали эльфы с показателем в 40%.

Самые популярные расы в игре / Фото BioWare

Что касается классов, то здесь мнения геймеров существенно разделились, хотя "победу" получил маг, которого выбрали 40% игроков.

Классы в DA: Veilguard / Фото BioWare

Следует отметить, что такое распределение показывает лишь первоочередной интерес игроков, ведь Dragon Age это та игра, которую фанаты будут проходить еще долгие годы, испытывая все возможные изменения.