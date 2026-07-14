Снег, монстры и 25 часов игрового процесса: Dragon’s Dogma 2 получит масштабное дополнение

Поклонники Dragon’s Dogma 2 получили отличные новости. Издательство Capcom готовит масштабное дополнение Dark Arisen, которое значительно расширит мир игры. Разработчики обещают десятки часов нового контента, новые испытания и опасный снежный регион, который появится уже этой осенью.

Новая территория и сюжетные испытания

Дополнение выйдет в октябре и добавит к основному приключению более 25 часов игрового процесса. Главной новинкой станет заснеженный регион Норган, где будут разворачиваться основные события. Только на прохождение сюжетной линии в этой локации игроки потратят от 15 до 20 часов, пишет издание Insider Gaming.

История ведет игроков в новый снежный регион под названием Норган. Ожидаем, что основное приключение продлится от 15 до 20 часов, но эта цифра увеличивается, если учесть другой новый контент,

– прокомментировал продюсер проекта Наото Ояма.

Помимо новой территории, разработчики добавят в базовую версию игры 12 дополнительных подземелий. Каждое из них рассчитано на прохождение в течение 30–60 минут. Для комфортного путешествия в Норган авторы советуют достичь 40-го уровня, поскольку сложность врагов там будет значительно выше. Несмотря на суровые условия новой локации, игроки смогут подготовиться к путешествию заранее.

Прогрессия и технические особенности

Для тех, кто еще не достиг необходимого уровня, разработчики предусмотрели систему быстрого прокачивания. Новые подземелья становятся доступными уже на 20-м уровне, а их зачистка поможет оперативно получить нужный опыт.

Интересно, почему авторы решили сохранить классический подход к сложности:

Мы не планируем подстраивать силу врагов под уровень персонажа, но рассматриваем возможность внедрения сложного режима для тех, кто ищет настоящие испытания,

– заявил директор игры Кенто Киносита.

Выход Dark Arisen совпадает с релизом игры на консоли Switch 2, что сделает проект доступным для еще большей аудитории. В целом полное прохождение Dragon’s Dogma 2 вместе с дополнением займет более 70 часов. Это превращает игру в одно из самых масштабных ролевых приключений современности, предлагая огромное количество развлечений как ветеранам серии, так и новичкам.