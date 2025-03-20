Обновление также содержит расширение AMD Radeon Developer Tool Suite (RDTS) с поддержкой видеокарт серии AMD Radeon RX 9000. AMD сообщает, что технология масштабирования FSR 3.1 теперь доступна в более чем 110 играх, рассказывает 24 Канал.
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Кроме того, использование AMD FidelityFX SDK позволяет быструю адаптацию этих игр для поддержки FSR 4.
Исправленные проблемы
- Устранена ошибка с некорректным отображением гамма-коррекции в Counter-Strike 2 при использовании сглаживания MSAA x8 на видеокартах Radeon RX 9070.
- Исправлены случайные вылеты в игре Indiana Jones and the Great Circle при включенных настройках Very Ultra и Path Tracing.
- Третьи стороны, использовавшие ADL SDK для определения количества ROP-блоков, могли неправильно отображать наличие 64 ROP.
- Улучшена производительность в игре Assetto Corsa Competizione на видеокартах Radeon RX 9000.
- Устранены периодические сбои или зависания приложений при сворачивании окон (Alt+Tab) на видеокартах серии Radeon RX 6000.
- Исправлены проблемы с подключением многомониторных конфигураций с высокой частотой обновления (более 120 Гц) через HDMI.
- Центр обновления Windows больше не устанавливает старые версии драйверов AMD вместо актуальной версии Adrenalin Edition с поддержкой Radeon RX 9000.
Известные проблемы
- При использовании SteamVR на видеокартах Radeon RX 9000 может возникать системный сбой из-за утечки памяти. AMD рекомендует отключить Motion Smoothing в настройках SteamVR.
- AMD Software: Adrenalin Edition может некорректно отображать сообщения о производительности при нажатии комбинации Right Alt + L, если язык интерфейса Windows не английский.
- Драйвер AMD может периодически вылетать во время игры в Marvel's Spider-Man 2 или Ratchet & Clank: Rift Apart, если включен AMD Image Inspector. Рекомендуется временно отключить эту функцию.
- После установки драйвера производительность YouTube в браузере Microsoft Edge может снизиться. Решить проблему можно перезапуском браузера.
- Использование AMD Cleanup Utility при установке нового драйвера на процессорах AMD Ryzen 7000 и выше может привести к периодическому появлению окна AMD Bug Report Tool.
- После обновления драйвера некоторые ноутбуки могут иметь проблемы с запуском встроенной веб-камеры. В таком случае AMD рекомендует воспользоваться AMD Cleanup Utility и установить предыдущую рекомендованную версию драйвера.
- В VR-играх с частотой обновления 80 или 90 Гц могут наблюдаться нестабильности подключения.
Обновленный драйвер уже доступен для загрузки на официальном сайте AMD.