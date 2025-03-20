Оновлення також містить розширення AMD Radeon Developer Tool Suite (RDTS) із підтримкою відеокарт серії AMD Radeon RX 9000. AMD повідомляє, що технологія масштабування FSR 3.1 тепер доступна у понад 110 іграх, розповідає 24 Канал.
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Крім того, використання AMD FidelityFX SDK дозволяє швидку адаптацію цих ігор для підтримки FSR 4.
Виправлені проблеми
- Усунуто помилку з некоректним відображенням гамма-корекції в Counter-Strike 2 при використанні згладжування MSAA x8 на відеокартах Radeon RX 9070.
- Виправлено випадкові вильоти у грі Indiana Jones and the Great Circle при ввімкнених налаштуваннях Very Ultra і Path Tracing.
- Треті сторони, що використовували ADL SDK для визначення кількості ROP-блоків, могли неправильно відображати наявність 64 ROP.
- Покращено продуктивність у грі Assetto Corsa Competizione на відеокартах Radeon RX 9000.
- Усунуто періодичні збої або зависання додатків при згортанні вікон (Alt+Tab) на відеокартах серії Radeon RX 6000.
- Виправлено проблеми з підключенням багатомоніторних конфігурацій з високою частотою оновлення (понад 120 Гц) через HDMI.
- Центр оновлення Windows більше не встановлює старі версії драйверів AMD замість актуальної версії Adrenalin Edition із підтримкою Radeon RX 9000.
Відомі проблеми
- При використанні SteamVR на відеокартах Radeon RX 9000 може виникати системний збій через витік пам’яті. AMD рекомендує відключити Motion Smoothing у налаштуваннях SteamVR.
- AMD Software: Adrenalin Edition може некоректно відображати повідомлення про продуктивність при натисканні комбінації Right Alt + L, якщо мова інтерфейсу Windows не англійська.
- Драйвер AMD може періодично вилітати під час гри у Marvel’s Spider-Man 2 або Ratchet & Clank: Rift Apart, якщо ввімкнено AMD Image Inspector. Рекомендується тимчасово вимкнути цю функцію.
- Після встановлення драйвера продуктивність YouTube у браузері Microsoft Edge може знижуватися. Вирішити проблему можна перезапуском браузера.
- Використання AMD Cleanup Utility під час встановлення нового драйвера на процесорах AMD Ryzen 7000 та вище може призводити до періодичної появи вікна AMD Bug Report Tool.
- Після оновлення драйвера деякі ноутбуки можуть мати проблеми із запуском вбудованої вебкамери. У такому випадку AMD рекомендує скористатися AMD Cleanup Utility та встановити попередню рекомендовану версію драйвера.
- У VR-іграх із частотою оновлення 80 або 90 Гц можуть спостерігатися нестабільності підключення.
Оновлений драйвер вже доступний для завантаження на офіційному сайті AMD.