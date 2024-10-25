DreamLeague Season 24: все, что нужно найти о ближайшем турнире по Dota 2
Через несколько дней начнется новый турнир в рамках 24-го сезона DreamLeague, в котором примет участие одна украинская команда. Она уже получила размещение в таблице и узнала, с кем сыграет свою первую игру.
Все, что стоит знать о DreamLeague Season 24, а также о возможностях для болельщиков Games 24 рассказывает в материале.
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Дата и место
DreamLeague Season 24 начинается уже 27 октября и продлится до 10 ноября. Этот турнир пройдет исключительно в онлайне.
Участники
Турнир соберет 16 лучших команд, согласно рейтингу ESL. Среди них 7 – из региональных отборочных турниров.
Участников разделят на две группы по восемь коллективов. Команды с 1 по 4 места из каждой группы первого этапа (27 октября – 30 октября) выходят во второй групповой этап, тогда как остальные выбывают. На втором этапе (1 ноября – 7 ноября) две лучшие команды выходят в верхний набор плей-офф, 3-4 места – в низшую группу плей-офф.
В плей-офф (9 ноября – 10 ноября) все матчи, кроме финала, будут играть по системе Bo3. Финал – Bo5.
Команды, которые примут участие в турнире:
- Palianytsia (полностью украинская команда);
- Tundra Esports (в составе украинец Артем "lorenof" Мельник);
- AVULUS (в составе украинец Андрей "Mag" Чипенко);
- PARIVISION (в составе украинец Владимир Миненко, известный как No[o]ne);
- Team Liquid;
- Gaimin Gladiators;
- Team Falcons;
- Xtreme Gaming;
- BetBoom Team;
- Команда Дух;
- Nigma Galaxy;
- Azure Ray;
- Talon Esports;
- Nouns Esports;
- HEROIC;
- Team Waska.
Призовой фонд
Общий призовой фонд составляет 1 000 000 долларов. Из них 300 000 заберет победитель, 175 000 долларов зарезервированы для второго места, 120 000 – для третьего и 85 000 – для четвертого. Остальную сумму в разных объемах разделят все остальные команды.
Украинская команда Palianytsia
Palianytsia, которая была создана лишь в сентябре 2024 года, попала в группу B. Вместе с ней там оказались такие команды, как Azure Ray, HEROIC, Talon Esports, Team Falcons, Team Spirit, Team Waska и Tundra Esports.
На данный момент состав Palianytsia таков:
- Владислав "Crystallize" Кристанек;
- Владимир "Moonlight" Белоус;
- Михаил "FortniteMan" Пилипенко;
- Виталий "QBFY" Иванов – капитан;
- Константин "Kreker" Доломаки.
Свою ближайшую игру они сыграют с Talon Esports.
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