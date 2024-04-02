Видеоигра о вооруженных боевых утках покорила сеть причудливым трейлером

TinyBild анонсировали бета-тестирование забавной игры Duckside, представляющей новый взгляд на жанр симуляторов выживания, предлагая взять под контроль вооруженную до зубов боевую утку.

Когда хитовая Palworld возникла буквально ниоткуда и захватила внимание миллионов геймеров, это показало запрос игрового сообщества на интересные кооперативные проекты в жанре симулятора выживания.

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Успех Pocketpair очевидно вдохновил разработчиков из tinyBuild создать что-то свое на этом поле.

И вот 1 апреля была анонсирована удивительно веселая игра Duckside, которая предлагает геймерам, вероятно, самый нестандартный взгляд на многопользовательский сурвайвал-шутер.

Представьте себе DayZ или Rust, но вы утка. Игра о выживании в мире с PVP, PVE, крафтом, строительством базы и вооруженными утками в шляпах, – говорится в описании проекта в Steam.

С первого взгляда Duckside предлагает игрокам все привычные составляющие симулятора выживания, включая сбор ресурсов и тому подобное.

Однако, благодаря особенностям пернатых персонажей все это сопровождается дополнительным бонусом: возможностью летать серверами, рассчитанными до 50 игроков, и создавать настоящий хаос.

Duckside – это не просто выживание, это о попадании в разум утки. О том, как быть уткой. Чувствовать на своих перьях холодную рукоятку автомата. И душевное спокойствие, что приходит после того, как вы после долгого дня поселились в доме, который построили из мусора, который подобрали с трупа какого-то неудачника, – сообщают разработчики.

Геймерам в сети в целом понравилась веселая идея разработчиков и многие из них изъявили желание присоединиться к бета-тестированию, заявку на которое можно оставить на странице игры в Steam.

Несмотря на некоторый интерес публики, все же есть большие сомнения, что Duckside сможет повторить или хотя бы приблизиться к успеху тех же Rust, DayZ или Palworld.