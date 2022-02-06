Духовный преемник Spore: вышел новый трейлер симулятора эволюции Adapt

В сети появилась новая информация о симуляторе эволюции Adapt. Ее разработчик представил полноценный трейлер, в котором показал процесс создания необычных существ.

Наверное, почти все геймеры знакомы с видеоигрой Spore, вышедшей еще в 2008 году. Этот проект очень понравился поклонникам игр, правда, прямого продолжения он так и не получил. Поэтому в сети время от времени появляются проекты, которые сразу же именуются его духовными преемниками.

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На этот раз такое звание получила видеоигра Adapt, которую в одиночку разрабатывает геймдизайнер Поль Эрве. Стоит отметить, что последний решил сосредоточиться только на первых этапах развития, поэтому в его игре нельзя будет создать свое племя или покорить космос. То есть этот проект должен заинтересовать тех геймеров, которым нравилось заниматься "лепкой" своего создания.

Трейлер видеоигры Adapt: видео

Правда, в игре Adapt нужно заниматься не только сбором баллов эволюции и модификацией своего вида. Дело в том, что параллельно нужно еще и выживать в очень суровом мире, который наполнен похожими созданиями, что развиваются одновременно с существами пользователей. В целом игрокам нужно будет заниматься добыванием пищи, поиском места жительства, размножением, битвами за территорию и приспособлением к изменениям времен года.

Автор рассказал, что у Adapt будет динамический цикл дня и ночи, а растительность будет меняться в зависимости от сезона. Например, время от времени она будет давать плоды, а ее листья будут опадать. Интересно, что некоторые существа будут использовать ее как дом. Также разработчик добавил, что в игре будет продуманный искусственный интеллект и множество вариантов для модификации своего вида.

Напоследок стоит отметить, что релиз Adapt состоится уже в ближайшее время, правда, только в раннем доступе Steam. Информация о выходе на другие платформы пока не появлялась. Также добавим, что в фирменном сервисе Valve уже сейчас можно скачать бесплатную демонстрационную версию этого проекта.

Видеоигра Adapt / Фото из магазина Steam