Как наконец начать играть в купленныe игры: инди-разработчик создал Tinder для Steam

Многие геймеры годами накапливают сотни цифровых копий игр в библиотеках Steam, так и не открывая их. Чтобы решить эту проблему, один энтузиаст создал аналог Tinder для выбора игр.

Чувство вины за потраченные деньги и огромный список непройденных игр – привычная ситуация для геймеров. Наконец, эта проблема нашла необычное решение в формате аналога популярного приложения для знакомств, сообщает Dexerto.

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Как разобраться с "цифровыми долгами"?

Прошла распродажа, вы накупили кучу игр, но так и не прошли ни одну из них, а теперь не знаете, с какой начать? Поздравляю, вы столкнулись с проблемой "бэклога". Это знакомо очень многим фанатам виртуальных развлечений.

Инди-разработчик под псевдонимом tolgatr0n решил выйти из этого неприятного положения довольно необычным способом, создав бесплатное веб-приложение Dustpile.

Этот ресурс работает по принципу популярного сервиса знакомств Tinder, предлагая пользователям "свайпать" игры из своей библиотеки, чтобы наконец определиться, какую пройти следующей.

Среднестатистическая библиотека Steam больше напоминает кладбище, чем коллекцию,

– шутит журналистка Dexerto Канде Мальдонадо.

Пользоваться Dustpile максимально просто. Он не требует создания учетной записи или ввода ваших паролей от Steam. Все, что нужно, – вставить ссылку на свой профиль в специальное поле на сайте. Единственное условие – он должен быть открыт для публичного просмотра, чтобы сервис мог просканировать список игр.

После этого Dustpile превращает все несыгранные игры в "карточки". Каждая из них содержит исчерпывающую информацию об игре: обложку, жанровые теги, цену, оценки от агрегатора Metacritic, ориентировочное время прохождения по данным HowLongToBeat, отрывки из отзывов и скриншоты из трейлеров. Это помогает быстро принять решение, не переходя на страницу магазина.

Если игра заинтересовала – пользователь свайпает вправо, чтобы отложить ее на потом. Если же желания играть нет – свайп влево навсегда удаляет ее из активного списка для выбора.

По завершении процесса сортировки Dustpile формирует короткий список "выживших" игр, группируя их по жанрам.

Помимо работы с уже имеющейся библиотекой, сервис предлагает возможность отсортировать список желаний, который порой может напоминать заваленный балкон, на котором не убирали годами. Это позволяет игрокам провести "жесткую ревизию" проектов, которые они планируют купить, но, вероятно, никогда не запустят.

Если вам мало функций, то tolgatr0n добавил еще одну, которая является своего рода "фаталити" для многих геймеров. Речь идет об экране статистики, который подсчитывает точную сумму денег, потраченную пользователем на проекты, до сих пор покрывающиеся виртуальной пылью в библиотеке.

Сервис уже приобрел немалую популярность среди геймеров, так что поспешите воспользоваться им, пока автору не пришла в голову идея монетизировать свое детище.