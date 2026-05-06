Ключевой автор Dying Light неожиданно покинул Techland после 13 лет работы

Один из главных авторов Dying Light внезапно объявил об уходе из Techland. После более десяти лет работы над серией он покидает студию, но уверяет, что будущее франшизы остается "в надежных руках".

Тимон Смектала объявил о своем уходе из польской студии Techland после 13 лет работы. Об этом разработчик сообщил в своих соцсетях без предварительных анонсов или объяснений причин такого решения, сообщает 24 Канал.

Смектала присоединился к Techland весной 2013 года как гейм-дизайнер. За годы работы он стал одной из ключевых фигур серии Dying Light и осенью 2022 года возглавил франшизу. Именно он был одним из публичных лиц студии во время продвижения новых игр и обновлений.

Что ждет Dying Light после ухода ее руководителя?

В своем обращении разработчик поблагодарил коллег и фанатов серии за поддержку на протяжении всех этих лет.

Вы помогли сделать Dying Light такой, какой она есть сегодня,

– написал Смектала.

Также он заверил, что будущее франшизы остается в безопасности даже после его ухода.

Франшиза в надежных руках, и я буду рад увидеть ее дальнейший рост. Не могу дождаться, чтобы пережить следующую главу Dying Light уже в роли игрока. Я всегда буду болеть за Dying Light! Спокойной ночи и удачи!

– добавил разработчик.

Что именно Смектала планирует делать дальше, пока неизвестно. Он лишь отметил, что открывает "новую главу" в своей жизни.

Последней игрой серии остается Dying Light The Beast, которая вышла 18 сентября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Несмотря на то, что проект официально не позиционировали как полноценную третью часть, сам Смектала ранее заявлял, что внутри Techland игру фактически воспринимали как "Dying Light 3".

На агрегаторе Metacritic игра получила 75 – 79 баллов в зависимости от платформы, а в Steam пользовательские отзывы остаются "очень положительными" – более 56 тысяч рецензий с рейтингом около 87 %.