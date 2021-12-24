Джокер, измена и танец Питера Паркера: абсурдная реклама китайской мобильной игры

Любителей видеоигр неожиданно заинтересовала китайская мобильная игра Figure Fantasy. Правда, произошло это не из-за увлекательного геймплея, а благодаря ее абсурдной рекламе.

Наверное, все поклонники видеоигр знают, что на китайском игровом рынке действуют свои законы. Посторонним разработчикам иногда даже нужно "резать" свои проекты, чтобы их допустили на него. А вот местные авторы довольно часто прибегают к откровенному плагиату всего, что сейчас популярно.

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Например, на этот раз отличились разработчики мобильной видеоигры с названием Figure Fantasy. Дело в том, что в их игре есть упоминания об известных героях из других франшиз (Гул'дан и Сильвана), а в ее рекламной кампании иногда используются популярные персонажи (Джокер и Харли Квинн).

Правда, на этот раз мы не будем разбираться в правомерности их использования, а просто расскажем вам об этой абсурдной рекламе. Дело в том, что она заинтересовала пользователей сети, а некоторые даже называют ее лучшей в 2021 году.

Главным героем первых двух роликов стал Джокер, любящий играть в видеоигру Figure Fantasy. В первом он хотел похитить чужую учетную запись, а во втором – кичился своими героями. Правда, в обоих случаях завершилось все тем, что он нуб, не знающий о существовании полезного промокода.

Первый рекламный ролик Figure Fantasy с Джокером: видео

Второй рекламный ролик Figure Fantasy с Джокером: видео

А вот героем третьего ролика стал неизвестный актер, который почти в точности повторил танец Питера Паркера из фильма "Человек-паук 3" (2007 год). Он получил редкого героя из игры Figure Fantasy, поэтому начал вести себя очень странно.

Рекламный ролик Figure Fantasy с танцем Питера Паркера: видео

Правда, самым популярным стал рекламный ролик, вообще никак не связанный с известными персонажами. По сюжету, мужчина заподозрил свою жену в измене, а доказать это он решил с помощью очень странного метода. Дело в том, что он начал рассказывать об акциях, действующих сейчас в Figure Fantasy. Оказалось, что в ее комнате тогда находились сразу пять чужих мужчин.

Рекламный ролик Figure Fantasy с женой, которая изменяет: видео

Напоследок отметим, что Figure Fantasy – мобильная игра, в которой геймерам нужно собирать фигурки разных героев. Также всех этих персонажей можно отправлять на миссии и использовать в сражениях с другими игроками.

Трейлер видеоигры Figure Fantasy: видео