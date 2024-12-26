Fortnite получит кроссовер с Cyberpunk 2077, но игрокам не понравилось, как это объявили

Джонни Сильверхенд и "V" из Cyberpunk 2077 вскоре появятся в Fortnite. Хотя мы пока не знаем, когда именно это произойдет, даже само объявление уже вызвало бурю среди фанатов? Что им не понравилось?

В коротком тизере, размещенном в социальных сетях, Epic Games показала обоих персонажей: стандартную модель Джонни Сильверхенда, которого Киану Ривз сыграл в ролевой игре с открытым миром 2020 года и женский вариант Ви, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление в официальном аккаунте игры.

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Как это будет

Киану Ривз уже второй раз появится в Fortnite. В 2019 году актер был представлен во вселенной Fortnite в роли Джона Уика. Это, пожалуй, одна из его самых известных ролей сегодня, если не считать Нео во франшизе "Матрица". Джонни Сильверхенд – один из центральных персонажей Cyberpunk 2077 и катализатор событий, разворачивающихся в игре.

Также в игру добавят V, центрального персонажа игры. Поскольку ни один пол не является каноническим, Epic Games решила включить женский вариант в будущий кроссовер.

Пока не подтверждено, что именно будет в комплекте, но мы видели фрагменты, которые демонстрируют оружие "Лезвие богомола" из Cyberpunk 2077. В другой утечке были показаны модели персонажей, а также лезвия, скины для оружия и прочее.

Что не понравилось фанатам

Хотя фанаты положительно восприняли сам факт коллаборации, они по каким-то причинам не оценили того, что разработчики выбрали именно женский вариант Ви. Для игроков в Cyberpunk есть возможность самостоятельно выбрать пол персонажа, так что канона здесь нет.

Однако многие назвали это "стиранием", имея в виду современные тенденции менять пол или расу канонических персонажей.

Другие же начали строить теории, что CD Projekt Red, вероятно, ассоциирует Ви-мужчину с неудачным запуском игры. Поскольку женщина V была более заметной во время маркетинга обновлений 2.0 и дополнения Phantom Liberty, это якобы могло побудить к такому решению.

В ответ на негативную реакцию старший квест-дизайнер Cyberpunk Патрик К. Миллс заявил, что выбор женского V для скина Fortnite был его личным решением. Джонни Сильверхенд занял нишу мужского варианта коллаборации. Дома для второго персонажа взяли именно женский вариант для баланса.