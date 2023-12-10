Эрлинг Холанд и Алехандро Гарначо похвастались командами мечты в EA FC 24: интересные фото

Футболисты двух манчестерских коллективов выложили в соцсетях изображения своих составов в режиме Ultimate Team в EA FC 24. Ради кого Холанд отправил в запас "зубастика" Роналдо – узнайте в материале.

Самым популярным режимом в EA FC 24 является Ultimate Team, позволяющий игрокам собрать команду своей мечты не только из действующих футболистов, но и из легенд, которые уже закончили карьеру, сообщает 24 Канал.

Важно PIN-UP Foundation доставил 97 тонн товаров первой необходимости в прифронтовые города за 7 месяцев

Среди тысяч карточек есть самые разные футболисты, каждый из которых имеет собственные атрибуты и соответствующую стоимость во внутриигровой валюте – золотых монетах.

Естественно, что у профессиональных игроков с миллионными контрактами совсем недешевые команды, но выбор кое-кого из них все еще может удивить геймеров.

У вингера МЮ, Алехандро Гарначо, стартовая одиннадцатка почти полностью состоит из легенд футбола. Здесь есть такие имена, как Пеле, Зидан, Гуллит, Мальдини и другие.

Единственным действующим игроком, попавшим в команду восходящей аргентинской звезды, стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Состав Гарначо / Фото с Instagram

Гораздо более скромный состав у бомбардира горожан – Эрлинга Холанда. Хотя в его коллективе тоже нашлось место для нескольких легенд, таких как Роналдиньйо или Роберто Карлос, он не забыл и о партнерах по команде.

Таким образом, на позиции правого защитника у норвежца играет одноклубник Кайл Уокер, а ворота защищает голкипер Сити – Эдерсон.

Интересен также дуэт нападающих "викинга", где Эрлинг скромно поставил себя любимого, а в пару добавил своего двоюродного брата Джонатана Браут Брунеса, который усадил на скамью для запасных самого "зубастика".

Состав Голанда / Фото с Instagram