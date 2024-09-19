Еще не вышла, а уже сломалась – стример EA FC 25 получил досрочный доступ и поймал забавный баг

EA FC 25 еще не вышла, но когорта контент-мейкеров получила заблаговременный доступ к игре и один из них стал свидетелем забавного бага, погрузившего стадион в сплошную тьму посреди матча.

Для тех, кто оформил предварительный заказ EA FC 25 станет доступной 20 сентября, однако популярные стримеры и ютуберы получили доступ к игре несколько раньше и один из них уже успел ее "сломать".

К теме Известны рейтинги украинских футболистов в EA FC 25 – кто оказался лучшим

Нет, это потускнело не у вас в глазах

Популярный стример NickRTFM одним из первых начал транслировать игровой процесс будущей новинки, но в процессе столкнулся с причудливым багом, что сделал невозможной игру в проект.

Выполняя задание в режиме Ultimate Team, он потерпел неудачу, что привело к перезапуску попытки, но вместо привычного геймплея все что увидел молодой человек – темный экран.

Интересно, что интерфейс EA FC сохранился и на экране было видно минимапу поля, счет, таймер, имена игроков и прочее, но сложилось впечатление, что непосредственно на стадионе произошел своего рода блэкаут.

Курьезный случай – смотреть видео

Ой, черт возьми, еще один год этого? EA, у вас у всех была одна работа, мужики, одна работа, брат, что тут происходит?,

– сказал разочарованный геймер, апеллируя к техническому состоянию игры.

Правда, NickRTFM сумел довольно быстро исправить эту странную ошибку, но определенный осадок она все же оставила.