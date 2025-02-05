EA FC 26 может сильно расстроить игроков на ПК – что готовят разработчики

Один из инсайдеров шокировал сообщество поклонников футбольного симулятора EA FC, заявив, что уже в следующей части игроков с ПК ожидает весьма неприятное и серьезное изменение.

Засилье читеров стало настоящей проблемой EA FC 25 и, похоже, что вместо того чтобы придумать надежный метод борьбы с ними в EA Sports решили решить эту проблему несколько радикальнее, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу FGZnews в соцсети X.

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ПК игроков могут "отрезать" от других

Дело в том, что мошенничество в EA FC возможно только с ПК, поэтому игроки на консолях могут обезопасить себя, выключив в настройках пункт о кросс-платформенной игре.

Таким образом от уже упомянутых читеров больше всего страдают честные игроки с компьютеров.

Похоже, что, вместо того чтобы создать надежную античит систему для EA FC 26, в EA Sports планируют вообще отобрать у ПК-геймеров возможность играть с "консольщиками".

Об этом сообщили на инсайдерской странице FGZnews.

Хотя эта информация, безусловно, может оказаться лишь слухами, поклонники игры были возмущены такой возможностью.

Большинство геймеров высмеяли подобный подход к решению проблемы и выразили надежду, что в EA все же придумают кое-что лучше, чем просто оставить часть игроков наедине с проблемой мошенничества.