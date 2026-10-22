EA закрыла BioWare и отменила выпуск новой игры серии Mass Effect

Electronic Arts закрывает студию BioWare, создавшую Mass Effect и Dragon Age. Вместе с этим компания отменила выпуск новой игры из серии Mass Effect и сократила около 400 сотрудников.

Что заставило EA пойти на такой шаг?

Изменения в компании назревали после того, как EA стала частной, а новые владельцы, по данным Engadget, должны погасить долг в 20 миллиардов долларов. Долг возник после выкупа компании за 55 миллиардов долларов.

В BioWare над новой игрой Mass Effect работала небольшая команда из 50 человек, а сам проект находился на ранней стадии. Ранее она уже потеряла часть сотрудников, которых перевели в другие подразделения EA, так что фактически от любимой студии остались лишь название и добрые воспоминания. Теперь компания отменила игру и закрыла BioWare вместе с офисом в Эдмонтоне.

BioWare – легендарная студия, которая помогла сформировать жанр ролевых игр, и мы приняли это решение нелегко,

– прокомментировали сопрезиденты EA Кэм Вебер и Дэвид Тинсон во внутреннем письме к сотрудникам.

EA приобрела BioWare в 2007 году. По данным издания Variety, сокращения затронут около трех процентов сотрудников компании. Wccftech уточняет, что еще 350 человек потеряют работу в различных студиях. EA пообещала помочь пострадавшим найти другую работу внутри компании.

Почему студия оказалась на грани?

Последним настоящим хитом BioWare стала Dragon Age: Inquisition 2014 года. Игра получила награду "Игра года" на церемонии TGA и разошлась тиражом 12 миллионов копий, став самой продаваемой в истории студии. Через три года вышла Mass Effect: Andromeda. Это была неплохая игра, но она не повторила магию оригинальной трилогии. Многочисленные баги превратили проект в мем, а разработчики утонули в критике.

Настоящим провалом стала Anthem. Ее задумывали как сервисную игру, которая должна была просуществовать более десяти лет. Однако после больших затрат проект закрыли всего через два года после запуска. Окончательное отключение серверов произошло в этом году.

Dragon Age: The Veilguard изначально тоже разрабатывалась как сервисная игра, но после провала Anthem студия изменила курс прямо в процессе работы. Критики в целом положительно оценили игру, однако игроков она не зацепила. За три месяца в продаже и через подписку EA Play она привлекла около 1,5 миллиона игроков, тогда как EA надеялась привлечь как минимум вдвое больше.

Что ждет другие студии и франшизы?

В студии Full Circle, разрабатывающей Skate, сократят команду. Игра находится в раннем доступе с сентября прошлого года. По словам EA, она "достаточно успешна" в привлечении игроков, но компания хочет сделать команду меньше и более сфокусированной, чтобы она следовала четкой дорожной карте.

В Maxis, студии серии The Sims, приостановили проект "Lotus", чтобы направить больше ресурсов на проект "Evergreen". Respawn и Dice совместно работают над новым шутером. По информации источников Variety, это может быть Star Wars: Battlefront 3.

Также EA пообещала сосредоточиться на меньшем количестве больших проектов в жанре приключенческих боевиков после Marvel's Iron Man и следующей игры о джедаях. Подразделение EA Sports вернет серию Fight Night и работает над "совершенно новым социальным открытым миром" об американском футболе. Подробности компания обещает рассказать в ближайшие месяцы.

Судьба Dragon Age и Mass Effect пока неясна. Возможно, EA продаст права или хотя бы лицензирует их для других студий. Это могло бы помочь привлечь дополнительные средства для погашения огромного долга. У Mass Effect, к тому же, находится в разработке сериал на Amazon Prime Video.

В прощальном обращении в соцсети X студия поблагодарила поклонников.

От всех нас в BioWare – спасибо, что вы были самой важной частью нашей истории,

– написали представители студии.

Напомним, с 1995 года студия из Эдмонтона выпустила ряд знаковых западных RPG, среди которых Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic и Jade Empire.